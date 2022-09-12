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Kolokasyon nedir? Para piyasalarında kolokasyon ne demek?

24.08.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojinin hız kesmeden ilerlemesiyle her geçen gün dilimize yeni kelimeler ve terimler ekleniyor. Bu yeni terimlerden biri de kolokasyon. Kripto para borsasının yayılımı ile birlikte iyice duymaya başladığımız kolokasyon, Borsa İstanbul’un da sunduğu bir hizmet. Kolokasyon nedir sorusunu detaylı bir şekilde yanıtladık.

Kolokasyon nedir? Para piyasalarında kolokasyon ne demek?

Kolokasyon, kripto dünyasıyla ve algoritmik finansal ticaretle ilgilenenlerin sık duyduğu bir terimdir. Piyasadaki yatırımcılar, para piyasalarında kolokasyon sayesinde kendi verilerini borsa verileri ile aynı ortamda barındırma şansına sahip oluyor. Bu sayede de yatırımcılar çok daha hızlı bir şekilde verilere ulaşıp borsa işlemlerini gerçekleştirebilir hale geliyor.

Kolokasyon Nedir?

Kolokasyon, İngillizce ‘co-location’ kelimesinden dilimize geçmiştir ve aslında ‘ortak yerleşim’ anlamına gelir. Özünde birçok kişinin BT ekipmanını ve özel donanımını yerleştirebileceği ortak bir tesisi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Kripto para borsasında kolokasyon ise borsanın veri merkezinde, yüksek frekanslı ticaretle ilgilenenler gibi diğer borsa ilgilileri ile paylaşılan özel bir alanı ifade ediyor.

Yüksek frekanslı ticaret (HFT) ile ilgilenen yatırımcılar, kendi sunucularının ve borsa sunucularının birbirine çok yakın olmasından yararlanmak için kolokasyon hizmetinden faydalanıyor. Bu şekilde
kripto para borsasında kolokasyon hizmetini kullanarak yatırımcılar genel halktan önce mevcut piyasa fiyatlarına erişim sağlamış oluyor. Kolokasyon sayesinde sadece daha hızlı değil aynı zamanda daha güvenli bir şekilde de borsa verilerine erişim sağlanıyor.

Para piyasalarında kolokasyon, beraberinde bu alanla ilgilenen kişilere eşitlik ve mali avantaj da getirmiş oluyor. Bu sebeple, aslında kolokasyonla elde edilen hız sadece birkaç milisaniye olsa bile birçok şirket bu alana büyük oranlarda yatırım yapmayı tercih ediyor.

Kolokasyon aynı zamanda operasyonel konularda risklerin olabildiğince düşmesini de sağlıyor. Yapılmak istenen işlemler, kolokasyon sayesinde yüksek verimlilik ile daha kolay bir şekilde tamamlanabiliyor.

Para piyasalarında kolokasyon ile yatırımcılar emir baz piyasa verilerine de daha rahat bir şekilde ulaşım sağlayabiliyor.

Hisse senedi tüccarları, kolokasyondan faydalanabilmek adına büyük borsa sunucularının yakınlarında daha büyük veri merkezleri açmaya odaklanıyor. Kripto para borsasında kolokasyon bu kadar yayıldığı için de Borsa İstanbul da yatırımcılara ve ilgililere bu hizmeti sağlıyor.

Kolokasyonla ilgilenen yatırımcılara hızlı internet, verileri yedekleme imkanı, soğutma altyapısı ve daha birçok olanak tanınmış oluyor.

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