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Korona virüs kahve fiyatlarını vurdu! Yüzde 20,9 değer kaybetti

BORSA HABERLERİ  | 17.02.2020 09:39 | Son Güncelleme

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının küresel ekonomiyi yavaşlatacağına dair endişeler, emtia piyasasını olumsuz etkilerken, kahve, yüzde 20,9 ile geçen ay yatırımcısına en fazla kaybettiren ürün olarak kayıtlara geçti.

Korona virüs kahve fiyatlarını vurdu! Yüzde 20,9 değer kaybetti

Koronavirüs salgınının ekonomik büyüme ve talebe yönelik etkisine ilişkin endişelerle emtia piyasasında kahve, geçen ay yatırımcısına en fazla kaybettiren oldu.

AA muhabirinin emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlediği bilgilere göre, ocakta 5 ürün yatırımcısına kazandırırken, 13 ürün ise kaybettirdi.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının küresel ekonomiyi yavaşlatacağına dair endişeler, emtia piyasasını da olumsuz etkiledi.

Analistler, virüsün diğer ülkelere de yayılmasının emtia piyasasında talebin azalabileceğine yönelik endişeleri beraberinde getirdiğini belirtirken, söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren ürün yüzde 20,9 ile kahve olarak kayıtlara geçti.

Koronavirüs salgınının ekonomik büyüme ve talebe yönelik etkisine ilişkin endişeler, kahve fiyatlarında değer kaybına neden oldu.

Kahveyi, yüzde 15,9 ile doğal gaz, yüzde 15 ile Brent petrol, yüzde 9,8 ile nikel ve yüzde 8,7 ile soya fasulyesi takip etti. Söz konusu dönemde bakır yüzde 8,4, alüminyum yüzde 3,8, pamuk yüzde 2,2, mısır yüzde 1,7, çinko yüzde 1,6, kurşun yüzde 1,3, buğday yüzde 0,9 ve platin yüzde 0,6 değer kaybetti.

OCAK AYININ KAZANDIRANI PALADYUM OLDU

Emtia piyasasında geçen ay en fazla kazandıran ise yüzde 17,9 ile paladyum oldu. Paladyumu, yüzde 9,3 ile kakao, yüzde 8,9 ile şeker, yüzde 4,7 ile altın ve yüzde 0,9 ile gümüş izledi.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs etkisinin en net hissedildiği emtialardan bir tanesinin kahve olduğunu vurgulayarak, Çin'in, kahve piyasasında önemli bir aktör olduğunu söyledi.

Ergezen, "Son senelerde Çin'in kahve ithalatı önemli yükseliş göstermişti. Fakat koronavirüsün ortaya çıkması, kahve talebine yönelik endişeleri de beraberinde getirdi. Virüs nedeniyle ülkenin en büyük kahve zincirleri mağazalarını kapatmak zorunda kaldı. Uluslararası kahve zincirleri de birçok mağazasını kapatmak zorunda kaldı. Tüketimde önemli bir düşüş oldu. Bu nedenle piyasa koronavirüsün kahve üzerindeki etkilerini agresif fiyatlıyor. Fakat Çin'in küresel kahve pazarındaki yerinin halen küçük olduğunu belirtmekte fayda var." şeklinde konuştu.

'DOLARDAKİ YÜKSELİŞ KAHVE FİYATLARINI ETKİLİYOR'

Zafer Ergezen, küresel büyümeye yönelik endişelerin yayıldığını, var olan büyüme endişelerinin koronavirüs nedeniyle paniğe dönüştüğünü, bu panik nedeniyle birçok varlık fiyatında agresif fiyatlamalar görüldüğünü ifade etti.

Ergezen, "Ekonomik büyüme beklentilerinin azalması, aynı zamanda doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasına yol açıyor. Brezilya, Vietnam ve Kolombiya dünyanın en büyük kahve üreticileri... Kahve fiyatı, uluslararası piyasada dolar bazında belirleniyor. Bu nedenle döviz oranlarındaki değişim, kahve fiyatı üzerinde de etkili oluyor. Doların bu ülke para birimlerine karşı değer kazanması, dolar bazında kahve fiyatlarının azalmasına yol açıyor." diye konuştu.

Brezilya'nın dünyanın en büyük kahve üreticisi olduğunu vurgulayan Ergezen, şunları kaydetti:

"Bu sebepten dolayı ülkedeki hava koşulları da kahve fiyatlarına direkt etki ediyor. Brezilya'da etkili olan yağışlar sayesinde kahve ağaçlarının çiçeklenmesi artıyor. Sonucunda ise üretim... Üretimdeki artış beklentisi ise fiyatlar üzerindeki satış baskısını artırıyor. Üretim tahminleri henüz önceki yıla göre artışa işaret etmiyor. Fakat üretim tahminlerinin birkaç ay geriden geldiğini belirtmekte fayda var. Eğer yağışların etkisi hissedilmeye başlanırsa fiyatlar üzerindeki baskının bir süre daha etkili olduğunu görebiliriz."

Dünya borsalarında işlem gören çeşitli emtiaların Aralık 2019 ile Ocak 2020 kapanış fiyatları ve getirileri şöyle:

kahve

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Anahtar Kelimeler:
kahve, emtia,

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