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Koronavirüs endişeleri ve küresel satış baskısıyla borsada sert düşüş

BORSA HABERLERİ  | 12.03.2020 14:03 | Son Güncelleme

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının teşhisinin ardından, gıda, perakende ve sağlık sektörü ile ilişkili defansif hisselerde dün gözlenen güçlü alımlar devam ederken; koronavirüse bağlı endişelerle havacılık hisseleri başta olmak üzere endeks genelindeki baskı ise sürüyor. Yurtdışı piyasalara bakıldığında Avrupa borsaları seyahat yasağının ardından yoğunlaşan satışlarla yaklaşık dört yılın dip seviyesine indi.

Koronavirüs endişeleri ve küresel satış baskısıyla borsada sert düşüş

Salgın endişelerinin ürün tedariğinde kesinti yaratabileceği endişeleri son günlerde gıda ve sağlık ürünlerine talebi artırırken; endeks genelindeki yüzde 5'e yakın düşüşe karşın gıda ve perakende hisseleri alıcılı seyrediyor.

Dün yüzde 10'un üzerinde yükselen hisselerden BİM yüzde 2, Migros yüzde 1.7, Carrefoursa yüzde 12, Bizim Toptan yüzde 8.5, Viking Kağıt yüzde 15, Konfurut Gıda yüzde 5, Kerevitaş yüzde 3.6 primli seyrediyor.

Gıda PerakEndecileri Derneği dün yaptığı açıklamada, gıda ve market zincirlerinin ürün ve hizmet tedariğini kesintisiz şekilde sürdürdüğünü ve paniğe gerek olmadığını duyurmuştu.

Öte yandan sağlık sektörü ile ilişkili hisselerde de dünkü güçlü alımlar bugün de devam ediyor. Saat 1313 itibarıyla Deva Holding yüzde 18, Selçuk Ecza yüzde 19, RTA Laboratuvarları yüzde 20 yükselişte. BIST-100 endeksi ise 96,048 puana kadar geriledikten sonra aynı saatte yüzde 4.5 kayıpta.

Yurtdışı piyasalara bakıldığında Avrupa borsaları seyahat yasağının ardından yoğunlaşan satışlarla yaklaşık dört yılın dip seviyesine indi.

ABD virüse karşı ekonomik önlemleri açıkladı

WHO'nun kararından sonra bir önemli açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, Avrupa kıtasından ABD'ye tüm yolcu seyahatlerinin Cuma gününden itibaren askıya alınmasına karar verdi.

Trump, koronavirüsün ekonomik etkileri ile mücadele için de bireylere ve KOBİ'leri 3 ay vergi tatili verileceğini ve koronavirüsten etkilenen şirketlere 50 milyar dolar tutarında düşük faizli kredi sağlanacağını duyurdu.


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