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Avukatlık ücretleri değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni avukatlık hizmet ücretleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Hukuki danışmanlıktan icra takibine, tüketici davalarından idari yargıya kadar birçok alanda uygulanacak yeni ücretler belli oldu.

Avukatlık ücretleri değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı
Cansu Çamcı

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan 2026-2027 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 3 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AVUKATLIK ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Yeni tarifeyle birlikte dava takiplerinden hukuki danışmanlığa, icra işlemlerinden mahkemelerdeki vekâlet ücretlerine kadar birçok kalemde uygulanacak asgari tutarlar belli oldu.

Avukatlık ücretleri değişti! Resmi Gazete de yayımlandı 1

Yeni tarifeye göre asliye mahkemelerinde takip edilen davalar için asgari avukatlık ücreti 62 bin TL olarak belirlendi. Sulh hukuk mahkemelerinde bu tutar 40 bin TL, tüketici mahkemelerinde 30 bin TL, ağır ceza mahkemelerinde ise 86 bin TL oldu.

HUKUKİ DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ DE AÇIKLANDI

Avukatların bürolarında vereceği ilk bir saate kadar sözlü danışmanlık hizmetinin asgari bedeli 5 bin 500 TL oldu. Takip eden her saat için 2 bin 400 TL ücret belirlendi.

Yazılı danışmanlıkta ise ilk bir saate kadar uygulanacak asgari ücret 9 bin TL olarak açıklandı.
Avukatlık ücretleri değişti! Resmi Gazete de yayımlandı 2

2026-2027 AVUKATLIK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Türkiye Barolar Birliğinin açıkladığı yeni tarifede öne çıkan tutarlar şöyle:

Asliye mahkemeleri: 62.000 TL
Sulh hukuk mahkemeleri: 40.000 TL
Tüketici mahkemeleri: 30.000 TL
Ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemeleri: 86.000 TL
İdare ve vergi mahkemelerinde duruşmasız davalar: 40.000 TL
İcra dairelerinde takip: 12.500 TL
Tahliyeye ilişkin icra takibi: 26.000 TL

ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ÜCRETLERİ DE BELİRLENDİ

Yeni tarifede yalnızca mahkemelerdeki davalar değil, şirketlerin sürekli avukatlık hizmetlerine ilişkin asgari tutarlar da yer aldı.

Avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesi kapsamında avukat bulundurma zorunluluğu bulunan anonim şirketlerin sözleşmeli avukatları için ücret 58 bin TL olarak belirlendi.

Yapı kooperatiflerinde bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatların alacağı ücret ise 35 bin TL oldu.

Söz konusu tutarlar, ilgili kuruluşların zorunlu avukatlık hizmetleri açısından mali planlamalarını da ilgilendiriyor.

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte avukatlık ücretleri yeni tarife üzerinden hesaplanacak. Tarifede belirtilen tutarların altında vekâlet ücreti kararlaştırılamayacak. Avukatlık ücretinin belirlenmesinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
Avukat ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bundan sonra yapay zeka onların ekmeğini elinden alacak gibi geliyor
bu avukatlar bu kadar para kazanıyor da niçin askari düzeyde vergi veriyolar hiçbi sermaye ve masrafları yok
bu avukatlar bu kadar para kazanıyor da niçin askari düzeyde vergi veriyolar hiçbi sermaye ve masrafları yok
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