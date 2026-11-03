FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TİGEM 15 safkan Arap kısrağı satacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 safkan Arap kısrağının satışını yapacak.

TİGEM 15 safkan Arap kısrağı satacak

İşletmenin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 15 safkan Arap kısrağının satışı, elektronik ihale usulüyle gerçekleştirilecek. TİGEM e-Tay Satış Platformu üzerinden yapılacak ihale 4 Kasım'da başlayıp 16 Kasım'da sona erecek.

Kısrak başına geçici teminat bedeli 50 bin lira olarak belirlendi.

İhale şartnamesi, TİGEM'in "https://www.tigem.gov.tr" internet adresinde veya işletmede görülebiliyor.

Müşterilerin, sisteme kayıt işlemlerini ilan edilen sürede eksiksiz tamamlaması, TİGEM tarafından onaylanmış kullanıcı statüsünde bulunması gerekiyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladıCANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı
Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosuEmekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Anahtar Kelimeler:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD, İran'a saldıracak mı? Trump'tan açıklama geldi

ABD, İran'a saldıracak mı? Trump'tan açıklama geldi

Tansiyon yükseldi! Harekete geçtiler: Rus sınırında özel operasyon

Tansiyon yükseldi! Harekete geçtiler: Rus sınırında özel operasyon

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı sözler: “Sahaya yansıdığı tespit edilirse şampiyonluk değişir”

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı sözler: “Sahaya yansıdığı tespit edilirse şampiyonluk değişir”

Avukatı duyurdu: Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı

Avukatı duyurdu: Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

İkinci el otomobilde 'panik piyasası' hakim! Fiyatlarda dikkat çeken düşüş

İkinci el otomobilde 'panik piyasası' hakim! Fiyatlarda dikkat çeken düşüş

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.