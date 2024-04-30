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Koton halka arzında detaylar belli oldu!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
30.04.2024 16:54
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Kadın giyim markası Koton, halka arz oluyor. Yurt içi ve yurt dışındaki 437 mağazası ve online satış kanallarıyla 70 ülkede ürünlerini satışa sunan Koton, halka arzdan elde edeceği gelirle global bir moda markası olma yolculuğunu büyütecek yatırımlar gerçekleştirmeyi hedefliyor. Koton, orta vadede yurt içi ve yurt dışında 130 ile 150 yeni mağaza açmayı planlıyor.

Koton halka arzında detaylar belli oldu!

Türkiye’nin moda ve perakende markalarından olan Koton Mağazacılık ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz için yaptığı başvuru 25 Nisan 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. 30 Nisan ile 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplanacak halka arzda pay başına fiyat 30,50 TL olarak belirlendi. Halka arz sonrasında Koton'un halka açıklık oranının %16,5 olması hedefleniyor. Halka arzın konsorsiyum liderliğini İş Yatırım üstlenirken, Ak Yatırım da konsorsiyum eş lideri olarak görev alıyor.

1988 yılında İstanbul Kuzguncuk’ta 25 metrekarelik bir mağazayla kurulan Koton, bugün hazır giyim sektöründe uluslararası bir moda perakende markası olarak faaliyetini sürdürüyor. Kadın, erkek, çocuk, kategorilerinde “one stop shop” olarak tek noktada tüm giyim ihtiyaçlarını karşılayan koleksiyonlar tasarlayan ve satışını gerçekleştiren Koton, son 10 yıldır Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nde yapılan araştırmalarda ‘En Beğenilen Kadın Giyim Markası' seçildi. Koton, 7.900’ü aşan çalışanıyla global ve kurumsal bir anlayışla faaliyetlerini sürdürüyor.

FAVÖK YÜZDE 26,6

Yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle konsolide cirosunu 2023 yılsonu itibarıyla yaklaşık 17,2 milyar TL seviyesine taşıyan, franchise mağazalar da dâhil olmak üzere 437 mağazası ve online ticaret ile ürünlerinin 70 ülkeye satışını gerçekleştiren Koton, özgün ve verimli çalışma modeli sayesinde brüt kâr marjını yüzde 52, FAVÖK marjını ise yüzde 26,6 düzeyinde gerçekleştirildi.

YENİ MAĞAZA İÇİN YURT DIŞI HAMLESİ

Ürünlerinin yüzde 88’ini yerli tedarikçilerden sağlayarak, Türk tekstil ekosisteminin gelişimine katkıda bulunan Koton, 2023’te, perakende ve online satış kanallarıyla birlikte 300 milyondan fazla ziyaretçiye ulaştı ve 60 milyon adedin üzerinde ürün satışı gerçekleştirdi. Mağazaları, online satış kanalları ve toptan satış yöntemleriyle Asya’dan Avrupa’ya, Ortadoğu’dan Afrika’ya dek Koton markalı ürünlerini global düzeyde modaseverlerle buluşturan şirket, bugün gelirinin yüzde 34,5’ini yurt dışı faaliyetlerinden elde ediyor. Koton, son olarak Fildişi Cumhuriyeti, Cezayir ve Mısır’da yeni mağazalarını hizmete soktu. Önümüzdeki dönemde Kuveyt, Katar, Umman ve Macaristan’da mağaza açmaya hazırlanan Koton, orta vadede yurt içi ve yurt dışında 130 ila 150 yeni mağaza açılışı planlanıyor.

HALKA ARZ EDİLECEK PAYLAR

Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanan Koton’un halka açıklık oranının %16,5 olması hedefleniyor. Halka arzda mevcut ortaklardan Yılmaz ailesi ile Nemo Apparel B.V’in sahip olduğu mevcut paylar ve sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak yeni paylar olmak üzere toplam 136.600.000 adet B grubu pay satışa sunulacak.

Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30-40’ı yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımları, yüzde 60-70’i büyüme amaçlı ürün alımlarına yönelik işletme sermayesi finansmanı için değerlendirilecek. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, dağıtılabilir net dönem kârının en az yüzde 20’sinin pay sahiplerine dağıtılması hedefleniyor.

HALKA ARZIN AYRINTILARINI PAYLAŞTILAR

Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Koton CEO’su Dr. A. Bülent Sabuncu İstanbul’da Mandarin Oriental Bosphorus‘ta düzenlenen basın toplantısında halka arzın ayrıntılarını ve büyüme hedeflerini açıkladı.

Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’nin en büyük hazır giyim markalarından biri pozisyonuyla güçlü biçimde yolumuza devam ediyor ve büyüme yolculuğumuzda kilit bir adım olarak halka açılıyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle yeni yatırımlara imza atacağız. Koton olarak yurt içinde ve yurt dışında yeni mağaza açılışları gerçekleştirmeye, bilgi teknolojilerine yönelik geliştirmelerle online ekosistemimizi büyütmeye ve sürdürülebilirlik politikamızı destekleyen daha az su ve enerji tüketimine yönelik teknolojilerin kullanılmasını sağlayacak yatırımlara odaklanacağız.”

“SEKTÖRE ÖRNEK OLACAK KARLILIK PERFORMANSIMIZ VAR”

Koton CEO’su Dr. A. Bülent Sabuncu, ise şu bilgileri paylaştı: “Son derece başarılı bir yıl tamamladık. 2023’te enflasyona göre endekslenmiş mali tablo sonuçlarına göre yaklaşık 17,2 milyar TL ciro ile kapatırken, 2021-2023 arasında yaklaşık %10 reel büyüme kaydettik. Brüt kâr marjımızı %52, FAVÖK marjımızı ise %26,6 olarak gerçekleştirerek sektöre örnek olacak bir kârlılık performansı ortaya koyduk. Yurt dışı satışlarımız da iyi sonuçları destekledi. Yurt dışının toplam ciro içindeki payını %34,5’e taşıdık. Önümüzdeki dönemde bunu %35’in üzerine taşımak istiyoruz. Geçen yıl yurt dışında 23 mağaza açtık. Kongo, Fildişi, Mısır ve Cezayir gibi yeni ülkelere giriş yaptık. Mevcutta Türkiye dışında 29 ülkede mağazamız bulunuyor. İlk hedeflerimiz içinde Macaristan, Umman, Katar ve Kuveyt var. Öte yandan global düzeyde yürüttüğümüz e-ticaretin çok önemli bir büyüme alanımız olmayı sürdürmesini istiyoruz. Şu an e-ticaret'in toplam satış gelirlerimiz içindeki payı %10,7 oranında. Üç yıl içinde hem Türkiye, hem de yurt dışında kendi online satış kanallarımız ve iş birliği yaptığımız pazaryerleri aracılığıyla bu oranı %15 - 20’lere ulaştırmayı planlıyoruz.”

Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ise şunları söyledi: “Halka arz, pek çok açıdan bizim için çok kıymetli bir adım. Bu aşamaya gelmiş olmamız, bugüne kadar yaptığımız tüm iyi işlerin teyidi niteliğinde. Halka arzı, Koton’un potansiyelini ortaya koyacak, organizasyonumuzun prestijini artıracak kilit bir adım olarak görüyoruz.”

HALKA ARZIN KÜNYESİ

Halka arz öncesi sermaye: 795.500.000 TL
Sermaye artırımı: 34.150.000 TL
Halka arz sonrası sermaye: 829.650.000 TL
Halka Arz Satışa Sunulan Pay Adedi: 136.600.000 adet B grubu pay
Birim pay fiyatı: 30,50 TL
Halka Arz Büyüklüğü (Tüm Payların Satılması Durumunda): 4.166.300.000 TL
Halka açıklık oranı (Tüm Payların Satılması Durumunda): %16,5
Konsorsiyum Lideri: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Konsorsiyum Eş Lideri: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

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Koton halka arz şirket haberleri
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