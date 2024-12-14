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Çiğköfte altından daha çok kazandırdı! Yatırımcı bunu görse şaşkına dönebilir... Döner dükkanı açıp daha fazla kar elde edebilirsiniz

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.12.2024 10:09
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Yeme içme sektörünün kazancı her geçen gün artıyor. İş hayatının daha aktif bir hal alması ile sektörün kazancı verilere yansıdı. Franchise sistemi ile elde edilen kazancı bir yatırım aracı ile kıyasladığınızda yeme içme sektörünün daha fazla kazanç sağladığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Çiğköfte altından daha çok kazandırdı! Yatırımcı bunu görse şaşkına dönebilir... Döner dükkanı açıp daha fazla kar elde edebilirsiniz

Altın bir yükselip bir alçalırken, döviz kuru adeta sabit bir şekilde yerinde sayarken, borsanın ivme kaybettiği, faizlerin önümüzdeki dönemde düşürüleceği bir noktada yatırımcı parasını nereye yatıracağını merak ediyor. Parasını korumak isteyenler için ise yepyeni bir yatırım aracı ortaya çıktı.

Dünya'nın haberine göre Franchise fuarı organizatörü Özhan Erem, franchise sistemi ile ne kadar kazanç sağlanabildiğini aktardı. Erem, yerine göre bir çiğköfte dükkânının yıllık getirisi yüzde 350’yi, döner dükkânının da yüzde 105’i bulunduğunu aktardı.
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ÇİĞKÖFTE ALTINDAN DAHA ÇOK KAZANDIRIYOR

Erem, franchise sistemine yatırım yapanların mevduat, döviz ve arsaya göre daha çok kazandıklarını öne sürdü. Yatırım araçlarında yaşananlar hatırlatan Erem, yatırımcının iş kurmaya para yatıracağını belirterek, şunları kaydetti:
“Ekonomide taşların yeri değişecek. Faizin düşme ihtimali yüksek. Birikimi olan arsa, borsa, altın, faiz yerine franchise’a gelip birikimini değerlendirsin. Parayı işe yatırıp, para kazanma dönemi. 500 bin liraya bir çiğköfteci açıyorsunuz ve açtığınız aydan itibaren 50 ile 150 bin lira kazanıyorsunuz. Ciro değil kazanç”

Şu anda dönerin ön planda olduğunu kaydeden Erem, “Tahminlerimize göre 1 milyar dolarlık iş hacmi oluşturuldu" sözlerini ekledi.

Çiğköfteci dükkanı ile altın kıyas yapıldığında ise tablo gözle önüne serildi. Buna göre çiğköfte yüzde 350 daha fazla kazanç sağlarken altın yüzde 73,54 oranında getiri sağlıyor.

İŞTE O TABLO:

getiri-lpd3

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.974,94
2.975,32
% -1.03
23:59
Ons Altın / TL
92.504,49
92.566,21
% -1.03
23:59
Ons Altın / USD
2.647,78
2.648,12
% -1.18
23:59
Çeyrek Altın
4.759,91
4.864,65
% -1.03
23:59
Yarım Altın
9.490,06
9.729,31
% -1.03
23:59
Ziynet Altın
19.039,63
19.399,11
% -1.03
23:59
Cumhuriyet Altını
20.075,00
20.378,00
% -0.74
17:03
Anahtar Kelimeler:
Altın çiğ köfte Franchise
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