Yine kiracı yine ev sahibi! En lüks semtte 10 bin lira öderken mahkemenin 'indirim' kararı ile kirası fiyatı öyle bir değişti ki....

Kiracılar ve ev sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar devam ediyor. İki tarafın ortak bir noktada buluşması için ise arabulucu ile mahkemeler aracılık ediyor. Özellikle kira konusunda anlaşamayan iki taraf çareyi yetkili kurumlarda arıyor.

2022 yılı Kasım ayında İstanbul’un Etiler semtinde bir kiracı 2006 yılından bu yana bir evde oturmaktaydı. Kiracı 9 bin 565 TL kira öderken, ev sahibi kiranın 20 bin TL olmasını istedi. Yaşanan olayı Avukat Gizem Gonce, Milliyet'e önemli açıklamalarda bulundu.

Gonce, kiracının 2006 yılından beri aynı konutta oturduğunu belirterek, kira konusunda anlaşılamadığı için dava açıldığını belirterek, "Açılan dava sonrası bilirkişi çevredeki emsalleri inceleyerek kiralananın yeniden kiraya verilmesi halinde net 19 bin 470 TL net kira bedeli getireceğini bildirdi" sözlerini kullandı.

Gonce, mahkemenin yüzde 15 hak ve nesafet indirimi yapılmasına karar verildiğini aktararak, "Aylık kira bedelini 16 bin 550 TL’ye çıkardı. Yani mahkeme 02.10.2020 tarihinde yeni kira bedelinin 16 bin 550 TL olarak ödenmesine karar verdi" şeklinde konuştu.

Uzun süredir aynı evde ikamet eden kiracıların bu tarz sorunlar yaşadığını belirten Gonce, cümlelerini şu şekilde devam ettirdi:



"Uzun süre aynı ikamette oturan kiracılar kira bedellerini rayiç oranlar, enflasyona göre artırmadıklarında tahliye davaları ile karşı karşıya kalabiliyor. Kira sözleşmesinde 5 yılın geçmesiyle kira artış davasının açılmasından mütevellit yeni kiranın mahkeme kararı ile tespit edilmesi, uzman bilirkişilerin keşif incelemesinde yeni kira bedelini tespit etmesi mümkün olabiliyor.

5 yılı aşkın süredir bir evde oturan kiracı kira tespit davası açılması riskiyle karşı karşıya kalabilir. Kiralarını rayiç bedellere göre, enflasyon oranlarına göre artırırlarsa ilerleyen süreçte kendilerine dava konusunda tebligat gelmemesi açısından önlem alabilirler.”