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Küresel piyasalar Fed sonrası düşüşünü devam ettiriyor

BORSA HABERLERİ  | 12.06.2020 09:10 | Son Güncelleme

Haftanın son gününde küresel piyasalarda, salgında ikinci dalga endişesiyle birlikte sert bir satış dalgası yaşanıyor. ABD borsaları marttan bu yana en büyük günlük kaybını yaşadı. Türkiye'de ise sanayi üretim endeksi ve cari denge verileri öncesinde dolar/TL 6,83; euro/TL 7,72 'den el değiştiriyor.

Küresel piyasalar Fed sonrası düşüşünü devam ettiriyor

Koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesinin artmasıyla birlikte yüzde 6'yı aşan gerilemelerin görüldüğü ABD borsalarının ardından bu sabah Asya borsalarında da satışlar devam ediyor. Asya borsalarının tamamında düşüş görülürken kayıplar yüzde 2 civarında seyrediyor.

Türkiye'de sanayi üretimi ve cari işlemler dengesinin izleneceği haftanın son gününe Dolar/TL 6,83 seviyesinden başlarken, euro/TL 7,72 seviyesinden açıldı.

ABD'DE MART AYINDAN BU YANA EN KÖTÜ GÜN

COVID-19 salgınına karşı alınan önlemlerin aşamalı olarak gevşetildiği ABD'de 21 eyalette vaka sayısında artış yaşandı. Arizona, Teksas, Kuzey Carolina gibi bazı güney eyaletlerinde son bir haftada virüse yakalananların sayısında yükseliş gözlenmesinin ikinci dalga salgına yönelik endişeleri beslemesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonomide hızlı toparlanmaya dair beklentileri desteklemeyen öngörüleri endekslerdeki satışta etkili oldu. ABD'nin büyük üç borsası birden yüzde 5'ten fazla düşerken koronavirüs yasaklarının başlamasıyla borsaların serbest düşüşe geçtiği mart ortasından bu yana borsalarda en kötü gün olarak kayıtlara geçti.

PİYASALAR DÜZELTME FIRSATINI DEĞERLENDİRDİ

Wall Street'teki bu sert düşüşü değerlendiren analistler, piyasanın artık tepe noktasına çok yakın olduğu yönünde değerlendirmelerin yapıldığı bir dönemde Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ekonominin yeniden açılması ile birlikte koronavirüs vakalarının arttığı haberlerinin düzeltme için kullanıldığını ifade ediyorlar.

ABD VADELİLERDE DÜŞÜŞ SONRASI TEPKİ YÜKSELİŞİ

Dün Wall Street'in 16 Mart'tan bu yana görülen en sert yükselişi yaşamasının ardından ABD vadeli endekslerinde bugün yukarı hareket var. Wall Street'teki hareketi bir düzeltme olarak değerlendiren ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in ekonominin yeniden kapatılmasının bir seçenek olmadığını ifade etmesini olumlu karşılayan yatırımcıların talebi ile ABD vadeli endeksleri yüzde 1'in üzerinde yükseldiler.

Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi 332 puan, yüzde 1,32 artışla 25.497 puana yükselirken, S&P 500 vadeli endeksi 35,25 puan, yüzde 1,17 artışla 3045,5 puandan işlem görüyor. Nasdaq 100 vadeli endeksi de 103,5 puan, yüzde 1,08 yukarıda.

PETROL FİYATLARI SERT DÜŞÜŞ SONRASI TOPARLANMAYA ÇALIŞIYOR

ABD'de ekonominin yeniden açılması sonrası koronavirüs vaka sayılarında yayanan artıyın ikinci dalga endişelerini ön plana çıkarması ile güne sert düşüşle başlayan petrol fiyatları toparlanmaya çabasında. Brent petrol, düzeltme hareketi için de bahane edilen ikinci dalga endişelerinin etkisi ile 37,0 dolara kadar gerilesinmesinin ardından bu sabah saatlerinde 38 doların hemen üzerinde işlem görüyor. ABD tipi ham petrol ise 34,48 dolara kadar geriledikten şu anda 35,70 dolar seviyelerinde dengelendi.

RBC Capital Markets yaptığı değerlendirmede, "Petrol fiyatlarında sürdürülebilir bir ralli için benzin talebinde iyileşme görülmesi, stoklarda azalma olmalı" ifadelerini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerekleştirdiği anketlere katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 4,3 milyar dolar açık vermesini, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ise yıllık yüzde 25,4 azalmasını bekliyor. Nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 19,7 gerileyeceği tahmin ediliyor.

Piyasalarda takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı sanayi üretimi ve ödemeler dengesi

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, mayıs ayı ithalat ve ihracat fiyat endeksleri

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi haziran ayı tüketici güven endeksi

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