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Küresel piyasalar haftaya negatif başladı

BORSA HABERLERİ  | 15.06.2020 09:06 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, yeni haftaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının tedirginliği ile başladı. Analistler, veri takviminde, yurt içinde cuma günü yayımlanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi istatistikleri, yurt dışında ise yarın ABD'nin sanayi üretimi ile çarşamba günkü Avro Bölgesi enflasyon verilerinin öne çıktığını söyledi.

Küresel piyasalar haftaya negatif başladı

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyona yaklaşırken, salgında ikinci dalga endişeleri ile geçen hafta değer kaybeden pay piyasaları, yeni haftanın açılışında da satıcılı seyrediyor.

Geçen hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere ekonomi kurumları tarafından yapılan açıklamalar, salgında en kötünün geride kaldığı ve ekonomilerin hızlı toparlayacağı beklentilerini törpüledi.

Salgına yönelik artan endişeler ve genel olarak beklentilerin altında kalan makroekonomik veriler ile geçen hafta, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 5 ila yüzde 7 arasında değer kaybeden gelişmiş ülke borsalarında, bu hafta da Kovid-19'a ilişkin haber akışı ve merkez bankaları takip edilecek.

Geçen haftanın son işlem gününde, hafta genelindeki satış baskısının ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi eden New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 1,90, S&P 500 endeksi yüzde 1,31 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,01 değer kazandı.

Avrupa piyasalarında ise karışık bir seyir izlendi. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 yükseliş kaydetti.

Yeni haftaya, Çin'de açıklanan sanayi üretim verisinin beklentilerin altında kalması ile negatif başlayan Asya piyasalarında, petrol fiyatlarının da ekonomiye yönelik endişelerle gerilediği görülüyor. Çin'de sanayi üretimi, mayısta yıllık yüzde 4,4 artsa da yüzde 5'in üzerinde olan beklentilerin altında kaldı.

Brent petrolün varil fiyatı, geçen hafta kapanışına göre yüzde 3,5 değer kaybederek 37,5 dolara inerken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 değer kaybetti.

Yurt içinde, cuma günü yüzde 0,62 yükselen BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 0,17 değer kaybederek 109.835,47 puandan kapanış yaptı. Geçen haftayı 6,8123'ten tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8190 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumun yanı sıra yine aynı gün Japonya Merkez Bankası ve perşembe günkü İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararlarının takip edileceğini bildirdi. Son gelişmeler ve verilerin ardından BoE'nin faiz indirimi ve varlık alım programında genişleme adımları atabileceği beklentilerinin arttığını ifade eden analistler, veri takviminin ise bu hafta görece zayıf olduğunu söyledi.

Analistler, veri takviminde, yurt içinde cuma günü yayımlanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi istatistikleri, yurt dışında ise yarın ABD'nin sanayi üretimi ile çarşamba günkü Avro Bölgesi enflasyon verilerinin öne çıktığını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 ve 106.400 seviyelerinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu belirten analistler, dolar/TL'de ise 6,75-6,85 bandının takip edileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı konut satışları

11.00 Türkiye, mayıs ayı bütçe dengesi

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, haziran ayı New York Fed imalat endeksi

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