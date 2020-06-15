Küresel piyasalar haftaya negatif başladı

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyona yaklaşırken, salgında ikinci dalga endişeleri ile geçen hafta değer kaybeden pay piyasaları, yeni haftanın açılışında da satıcılı seyrediyor.

Geçen hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere ekonomi kurumları tarafından yapılan açıklamalar, salgında en kötünün geride kaldığı ve ekonomilerin hızlı toparlayacağı beklentilerini törpüledi.

Salgına yönelik artan endişeler ve genel olarak beklentilerin altında kalan makroekonomik veriler ile geçen hafta, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 5 ila yüzde 7 arasında değer kaybeden gelişmiş ülke borsalarında, bu hafta da Kovid-19'a ilişkin haber akışı ve merkez bankaları takip edilecek.

Geçen haftanın son işlem gününde, hafta genelindeki satış baskısının ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi eden New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 1,90, S&P 500 endeksi yüzde 1,31 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,01 değer kazandı.

Avrupa piyasalarında ise karışık bir seyir izlendi. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 yükseliş kaydetti.