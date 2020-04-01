Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı

ABD’nin New York eyaletinde Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son güncellemeye göre 1550’ye ulaşırken, ABD genelinde pozitif vaka sayısı 12 saatte 24 bin 425 arttı. John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, dünya genelindeki Kovid-19 vaka sayısı ise 858 bin 785 olarak güncellenirken, virüsten ölen kişi sayısı 42 bin 151'e çıktı.

Salgına ilişkin bu gelişmeler, sosyal endişelerin yanı sıra alınan tedbir ve destekleyici adımlara karşın ekonomik aktiviteye ilişkin risklerin devam etmesine neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı değerlendirmede, Kovid-19 salgınına ilişkin, "ABD vatandaşlarından önümüzdeki zorlu günlere hazırlanmalarını istiyorum. Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var." ifadelerini kullanması sonrası New York borsasında düşüşler görüldü.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,84, S&P 500 endeksi yüzde 1,60 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti. Böylece ABD pay piyasaları mart ayını ortalama yüzde 10 civarında düşüşlerle tamamladı.

Analistler, Dow Jones endeksinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 23,2 değer kaybettiğine dikkati çekerek, bunun çeyreklik bazda 1987'den beri en kötü performansa işaret ettiğini kaydetti.