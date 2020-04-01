FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı

Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı

BORSA HABERLERİ  | 01.04.2020 09:46 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler devam ederken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek. Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinde, salgının ekonomik aktiviteye etkilerinin ipuçlarının aranacağını belirterek, salgına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı

ABD’nin New York eyaletinde Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son güncellemeye göre 1550’ye ulaşırken, ABD genelinde pozitif vaka sayısı 12 saatte 24 bin 425 arttı. John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, dünya genelindeki Kovid-19 vaka sayısı ise 858 bin 785 olarak güncellenirken, virüsten ölen kişi sayısı 42 bin 151'e çıktı.

Salgına ilişkin bu gelişmeler, sosyal endişelerin yanı sıra alınan tedbir ve destekleyici adımlara karşın ekonomik aktiviteye ilişkin risklerin devam etmesine neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı değerlendirmede, Kovid-19 salgınına ilişkin, "ABD vatandaşlarından önümüzdeki zorlu günlere hazırlanmalarını istiyorum. Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var." ifadelerini kullanması sonrası New York borsasında düşüşler görüldü.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,84, S&P 500 endeksi yüzde 1,60 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti. Böylece ABD pay piyasaları mart ayını ortalama yüzde 10 civarında düşüşlerle tamamladı.

Analistler, Dow Jones endeksinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 23,2 değer kaybettiğine dikkati çekerek, bunun çeyreklik bazda 1987'den beri en kötü performansa işaret ettiğini kaydetti.

Avrupa tarafında, dün ABD piyasalarında satışların etkili olmasından önce kapanan borsalarda bir önceki gün artan risk iştahının devam ettiği görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,22, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,95 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

Salgında vaka sayısındaki artışla birlikte hükümetler ve merkez bankalarının aldığı tedbirlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) dünkü açıklamasında Avrupa Birliği’ndeki bankalara, Kovid-19 salgını nedeniyle sermayelerini korumak için çalışanlarına prim verme konusunda "ölçülü" olma ve salgının vurduğu Avrupa ekonomilerini destekleme çağrısı yaptı.

Bugün açıklanan verilere göre imalat sanayi PMI, Çin'de 50,1 ile sınırlı da olsa genişlemeye işaret ederken, Japonya'da 44,8 ile daralma bölgesinde yatay seyretti. Veriler sonrası kapanışa yakın Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 değer kaybetti.

Yurt içinde ise dün Avrupa borsalarına paralel poztif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,80 artışla 89.643,71 puandan tamamladı. Dünkü yükselişe karşın endeks, martta 15,4 ve ilk çeyrekte yüzde 21,7 değer kaybetti. Dün yüzde 0,5 artışla 6,6071'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,6220 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinde, salgının ekonomik aktiviteye etkilerinin ipuçlarının aranacağını belirterek, salgına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin, son iki haftadır 82.000-92.000 bandı içinde dalgalı bir seyir izlediğini anımsatan analistler, bu bant içindeki hareketin pozitif bir haber akışı olana kadar devam etmesinin beklenebileceğini ifade etti.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün aldığı kararlarla destekleyici adımlara devam ettiğini belirterek, piyasaların likidite konusunda rahatlasa da TL'nin, gelişmekte olan para birimlerinin dolar karşısındaki seyrine paralel gerilediğini vurguladı.

Dolar/TL'nin 6,65-6,70 bandının direnç bölgesi olduğunu dile getiren analistler, 6,55'in destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, mart ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, mart ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, mart ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı işsizlik oranı

15.15 ABD, ADP mart ayı özel sektör istihdamı

16.45 ABD, mart ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, mart ayı ISM imalat endeksi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek verilerPiyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Küresel piyasalar, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Kamu katılım bankalarından hane halkına yeni destek paketi! İşte şartlar

Kamu katılım bankalarından hane halkına yeni destek paketi! İşte şartlar

Fed'den koronavirüse karşı yeni adım! 6 ay sürecek

Fed'den koronavirüse karşı yeni adım! 6 ay sürecek

İhtiyaç sahibine ödenecek 1000 TL yardımın yatırılacağı tarihler belli oldu

İhtiyaç sahibine ödenecek 1000 TL yardımın yatırılacağı tarihler belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Dört yılın dip seviyesine indi

Dört yılın dip seviyesine indi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Pegasus hisselerinde hareketlilik

Pegasus hisselerinde hareketlilik

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor! İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor! İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalarda Fed etkisi! İşte takip edilecek veriler

1933'den sonraki en yüksek kapanış

Fed kararı sonrası New York borsası yükselişle açıldı

Fed kararı sonrası New York borsası yükselişle açıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.