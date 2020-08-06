Küresel piyasalar İngiltere Merkez Bankası'na odaklandı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine yönelik beklentiler ve Kovid-19 aşısına ilişkin haberlerin etkisiyle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni teşvik paketi üzerinde hafta sonuna kadar anlaşmaya varılması için çalışıldığını belirtirken, tıbbi cihaz ve ilaç üreticisi Johnson&Johnson, ABD hükümetiyle 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için 1 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldığını duyurdu.

Bu gelişmeler ve ABD'de dün açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksinin temmuzda 58,1 ile son 16 ayın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,39, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi 54,9'a yükselerek beklentileri aştı ve ekonomideki toparlanmaya yönelik olumlu sinyaller verdi. Verilerin ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,90 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14 yükseliş kaydetti.