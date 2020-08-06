FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Küresel piyasalar İngiltere Merkez Bankası'na odaklandı

Küresel piyasalar İngiltere Merkez Bankası'na odaklandı

BORSA HABERLERİ  | 06.08.2020 09:26 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, dün pozitif bir seyir izlemesinin ardından bugün İngiltere Merkez Bankası'nın kararlarına odaklandı. Analistler, bugün BoE'nin kararlarının yanı sıra ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini aktararak, açıklanan şirket bilançoları nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin devam edeceğini söyledi.

Küresel piyasalar İngiltere Merkez Bankası'na odaklandı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine yönelik beklentiler ve Kovid-19 aşısına ilişkin haberlerin etkisiyle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni teşvik paketi üzerinde hafta sonuna kadar anlaşmaya varılması için çalışıldığını belirtirken, tıbbi cihaz ve ilaç üreticisi Johnson&Johnson, ABD hükümetiyle 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için 1 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldığını duyurdu.

Bu gelişmeler ve ABD'de dün açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksinin temmuzda 58,1 ile son 16 ayın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,39, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi 54,9'a yükselerek beklentileri aştı ve ekonomideki toparlanmaya yönelik olumlu sinyaller verdi. Verilerin ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,90 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14 yükseliş kaydetti.

Avro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini sürdürerek analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,19 seviyesini test etti ve 1,1880 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faizlerde ve tahvil alım programında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade ederek, BoE'nin ekonomik görünme ilişkin tahminleri ve gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. BoE'nin kararları öncesinde, dün yüzde 0,3 değer kazanan sterlin/dolar paritesi, bugün 1,3130 seviyesinde işlem görüyor.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyre karşın Asya pay piyasalarında bugün karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kazandı.

Öte yandan, ABD'deki ham petrol stoklarındaki sert düşüşün ardından yükselişini sürdüren Brent petrolün varil fiyatı, 46,3 dolarla 5 ayın zirvesini görmesi sonrası şu dakikalarda 45,5 dolardan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise zirvesini 2.055 dolara taşımasının ardından 2.047 dolarda dengelendi.

Yurt içinde, dün 1.065-1.100 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kazancıyla 1.091,80 puandan tamamladı. Dün yüzde 2,1 artışla 7,0474'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalaraarası piyasanın açılışında 7,0560 seviyesinde işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde üst üste 4 işlem günü süren düşüşün ardından dün satışların, önemli destek konumundaki 1.065 seviyelerinde karşılandığını belirten analistler, 1.100 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Analistler, bugün BoE'nin kararlarının yanı sıra ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini aktararak, açıklanan şirket bilançoları nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin devam edeceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, BoE faiz kararı

09.00 Almanya, haziran ayı fabrika siparişleri

14.30 İngiltere, BoE Başkanı Andrew Bailey'in basın toplantısı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
e-Devlet oltalama tekniğiyle dolandırılabilirisinize-Devlet oltalama tekniğiyle dolandırılabilirisiniz
Borsa, güne 120.000 puanın üzerinde başladıBorsa, güne 120.000 puanın üzerinde başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köyde nişan pahalıya patladı! Vaka sayıları katlanarak artıyor

Köyde nişan pahalıya patladı! Vaka sayıları katlanarak artıyor

En fazla artışın yaşandığı illerdendi! İddialarına sert tepki

En fazla artışın yaşandığı illerdendi! İddialarına sert tepki

Çeyrek altın için önemli tahmin: 950 TL olabilir!

Çeyrek altın için önemli tahmin: 950 TL olabilir!

Emlakçılıkta yeni dönem başlıyor

Emlakçılıkta yeni dönem başlıyor

Elinde altını olanlara önemli uyarı!

Elinde altını olanlara önemli uyarı!

Ons fiyatı yükselti, altın fiyatları uçtu!

Ons fiyatı yükselti, altın fiyatları uçtu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

İflas riski taşıyan şirketlere dikkat!

İflas riski taşıyan şirketlere dikkat!

26 yılda 55 şirketin tahtası kapatıldı

26 yılda 55 şirketin tahtası kapatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa, güne 120.000 puanın üzerinde başladı

Borsa, güne 120.000 puanın üzerinde başladı

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Borsada endeksten sıfır atılmasına ilişkin hazırlıklar tamamlandı

Borsada yeni dönem başlıyor

Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa haftaya nasıl başladı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.