Küresel piyasalar karışık seyir izliyor! İşte takip edilecek veriler

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 300 bini geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 300 bine yaklaştı. Vaka ve ölüm sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin iyimserlik ise dün gelen açıklamalarla törpülendi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, birçok ülkeden gelen ekonomik verilerin beklentilerden daha kötü olduğunu belirterek, "Büyük ihtimalle haziranda tahminlerimizde güncelleme yapacağız. 2020'ye yönelik beklentimiz biraz daha kötü olacak." dedi.

Ekonomilere ilişkin beklentilerin gerilemesi yanında salgında karantina tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik gelişmeler de tedirginliğe neden oldu. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD'de Kovid-19 salgınının oluşturduğu tehdidin devam ettiğini belirterek, hızlı bir normalleşmeye gidilmesi durumunda ölüm ve acının artabileceğini bildirdi.

Dün ayrıca, ABD Temsilciler Meclisi, salgınla mücadele kapsamında, genel kurula sunulmuş en büyük bütçe tasarısı olarak tarihe geçen 3 trilyon dolarlık yeni bir ekonomik teşvik paketi açıkladı. Teşvik paketiyle yerel ve federal yönetimlere bütçe desteği ve salgın nedeniyle iflas eden veya zarara uğrayan vatandaş ve işletmecilerin sübvanse edilmesi öngörülürken, vatandaşlara ikinci nakit yardımının yanı sıra işsizlik fonunun da artırıldığı dikkati çekiyor. Cumhuriyetçi Senato üyelerinin tasarıyı bütçe açığı sebebiyle Senato'dan geçirmeyeceği yönündeki açıklamalar ise mali desteklerle ilgili belirsizliği artırıyor.