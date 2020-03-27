Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor! İşte takip edilecek veriler

ABD'de Kovid-19 vaka sayısının Çin'i geçmesi ve sert tedbirlerin uygulanmasına rağmen borsaların alıcılı seyri dün de devam etti.

Kovid-19 salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile dünya genelinde Çin ve İtalya'yı geride bırakarak ilk sıraya yükselen ABD'de, Başkan Donald Trump, salgınla mücadele kapsamında, ABD donanmasına ait Comfort isimli hastane gemisinin pazartesi günü New York Limanı'na varacağını açıkladı.

Bu gelişmelere karşın ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın piyasaları desteklemek için gerekirse daha fazla adım atabilecekleri yönündeki açıklamaları sonrası Dow Jones endeksi yüzde 6,38, S&P 500 endeksi yüzde 6,24 ve Nasdaq endeksi yüzde 5,60 değer kazandı.

Merkez bankalarının swap kanallarını genişletmesi sonrası düşüş eğiliminde hareket eden dolar endeksi ise dün de yüzde 1,7 gerileyerek 99,3'e indi.

Avrupa borsalarında da artan risk iştahına paralel dün yükselişler görüldü. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19 salgınının ülkeleri 2008'deki banka ve finans krizinden daha zor duruma soktuğunu belirtirken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun salgın nedeniyle hazırladığı acil tedbirler, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandı.