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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 305 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 305 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 305 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 260 bin lira, en yüksek 6 milyon 310 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 6 milyon 305 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 272 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 322 milyon 14 bin 98,11 lira, işlem miktarı ise 1804,93 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 617 milyon 433 bin 614,34 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.272.000,00 3.904,30
En Düşük 6.260.000,00 3.890,00
En Yüksek 6.310.000,00 3.923,00
Kapanış 6.305.000,00 3.923,00
Ağırlıklı Ortalama 6.285.154,69 3.907,17
Toplam İşlem Hacmi (TL) 11.322.014.098,11
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.804,93
Toplam İşlem Adedi 170
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.370,44
6.371,48
% 0.5
16:52
Ons Altın / TL
197.623,67
197.695,28
% 0.25
17:07
Ons Altın / USD
3.952,46
3.953,08
% 0.18
17:07
Çeyrek Altın
10.192,70
10.417,38
% 0.5
16:52
Yarım Altın
20.321,70
20.834,75
% 0.5
16:52
Ziynet Altın
40.770,81
41.542,08
% 0.5
16:52
Cumhuriyet Altını
41.801,00
42.438,00
% -0.45
12:53
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Altın
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