Küresel piyasalar pozitif seyrediyor! İşte takip edilecek veriler

Ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini kaldırmayı sürdürmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik söylemlerini yumuşatmasının etkisiyle dün pozitif bir seyrin izlendiği piyasalarda devam eden belirsizliklerin alımları sınırladığı görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi döneminde can kayıplarının olabileceğini ancak ekonomiyi bir şekilde açmaları gerektiğini belirterek, salgından sorumlu tuttuğu ve geçen hafta gümrük tarifelerini tekrar gündeme getirdiği Çin ile ilgili ise "İstihbarat raporlarından anlıyoruz ki, Çin'de kötü şeyler oldu. Çin, bunu (virüsü) kasten ortaya çıkarmadı ama virüs bir şekilde oradan (Vuhan) çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 700 bini geçerken, yeni vaka ve ölüm sayısındaki artışın ivme kaybetmesi, ülkeleri ekonomiye ilişkin tedbirleri gevşetme konusunda cesaretlendiriyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra dün ABD'de açıklanan ISM imalat dışı endeksi, nisanda 10,7 puan azalarak 11 yılın en düşük seviyesi olan 41,8'e geriledi.