Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı, hükümetlerin uygulamaya koyduğu tedbirler ve merkez bankalarının genişlemeci adımları gündemin odağındaki yerini korurken, pay piyasaları dün ABD ve Avrupa'da, bugün de Asya'nın büyük çoğunluğunda pozitif bir seyir izledi.

ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 140 bini aşarken, ölü sayısı ise 2 bin 513'e ulaştı. Dün konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 ile mücadelede önemli bir kilometre taşını aştıklarını ve ABD genelinde test edilen kişilerin sayısının 1 milyonu geçtiğini belirterek, "Virüse karşı zaferden başka seçeneğimiz yok. Önümüzde zorlu 30 gün var. Bu 30 gün çok önemli." ifadelerini kullandı.

Salgında vaka sayısındaki artış ivmesinin yavaşlamaya başladığına ilişkin analizler ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) olası yararının, riskinden daha fazla olabileceği düşüncesi ile bazı ilaçların Kovid-19 tedavisinde kullanımına onay vermesinden moral bulan New York borsası, dün yüzde 3'ü aşan yükselişler kaydetti.