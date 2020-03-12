FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Küresel piyasalar virüs etkisinden çıkamıyor

Küresel piyasalar virüs etkisinden çıkamıyor

BORSA HABERLERİ  | 12.03.2020 10:07 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle negatif seyrini sürdürürken, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları takip edilecek.

Küresel piyasalar virüs etkisinden çıkamıyor

Avrupa'da Kovid-19 salgınının yayılma hızı artarken, ABD'de vaka sayısının 1.107'ye, ölü sayısının da 32'ye ulaşmasının ardından ABD'nin, Avrupa'dan gelecek uçuşları 30 gün süreyle askıya alması endişeleri artırdı.

Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) Kovid-19'un "pandemi (salgın)" olarak nitelendirilebileceğini duyurdu. İki hafta içinde, Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını belirten DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün borsalar kapandıktan sonra yaptığı açıklamada, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu söyledi.

Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksinin yüzde 5,86, S&P 500 endeksinin yüzde 4,89 ve Nasdaq endeksinin yüzde 4,70 değer kaybetmesinin ardından bugün vadeli işlemlerde de endeks kontratlarının yüzde 3'ün üzerinde düşüş kaydettiği görülüyor. New York borsası böylece yılbaşından bu yana değer kaybını ortalama yüzde 15'lere taşırken, Dow Jones endeksi Ocak 2019'dan bu yana en düşük seviyesine indi.

Avrupa tarafında, Kovid-19 salgınının yayılma hızı, endişeleri önemli ölçüde artırdı. Bulgaristan, İsveç ve Arnavutluk'ta salgın nedeniyle ilk ölüm vakaları görülürken, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı İspanya'da 49'a, Hollanda'da 5'e, Almanya ve Belçika'da ise 3'e yükseldi. Macaristan genelinde "acil durum" ilan edildi, Çekya'da ise okullar bir ay tatil edildi.

Kovid-19 salgınında vaka sayısındaki artış hızı en yüksek ülke olan İtalya'da ise ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri ile market ve eczane gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği yerlerin haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulduğu açıklandı.

Dün, bu gelişmelerden önce kapanan borsalarda düşüşler sınırlı kalırken, bugün vadeli işlemlerde değer kayıplarının yüzde 3'e ulaştığı görülüyor. Almanya'da DAX endeksi dün günü yüzde 0,35, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,40 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 düşüşle tamamladı.

Bugün Asya piyasalarında, petrol fiyatlarının tekrar düşüşe geçmesi dikkati çekerken, pay piyasaları da satışların güçlenmesi ile değer kaybediyor. Brent petrolün varil fiyatı şu dakikalarda yüzde 5 azalışla 33,8 dolardan işlem görüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 6,5 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi, dün 98.805,86 puanla 1 Kasım 2019'dan bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası gelen tepki alımlarıyla kayıplarının neredeyse tamamını telafi ederek, günü bir önceki kapanışın hemen altında 100.966,27 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,9 artışla 6,2101'den kapanış yapması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,2270'ten işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, ABD ve İngiltere'de merkez bankalarının faiz indirimlerinin ardından bugün ECB'nin toplantısından çıkacak kararların beklendiğini ifade etti.

Irak'ta, ABD öncülüğündeki koalisyon kuvvetlerinin bulunduğu üsse düzenlenen roketli saldırıda 3 askerin ölmesinin ardından koalisyona ait savaş uçaklarının Suriye'de İran'a ait 3 askeri noktayı hedef aldığını kaydeden analistler, jeopolitik risklerin de arttığına dikkati çekti.

Analistler, piyasa fiyatlamalarına göre ECB'nin bugün 10 baz puanlık faiz indirimine gidebileceğini belirterek, karar sonrası ECB Başkanı Christina Lagarde'ın basın toplantısında vereceği mesajların da takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 ve 95.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu vurgulayan analistler, dolar/TL'de ise 6,25'in önemli direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı sanayi üretimi endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, şubat ayı üretici Fiyat Endeksi

15.45 Avro Bölgesi, ECB faiz kararı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler
Küresel piyasalara 'petrol' şokuKüresel piyasalara 'petrol' şoku
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Küresel piyasalar, koronavirüs, Avrupa Merkez Bankası,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

19 yaşındaki genç kız babasına kurşun yağdırarak öldürdü

19 yaşındaki genç kız babasına kurşun yağdırarak öldürdü

40 bin TL'lik araç 50 bin TL oldu

40 bin TL'lik araç 50 bin TL oldu

Petrol fiyatlarındaki düşüşün faturası 30 milyar dolar

Petrol fiyatlarındaki düşüşün faturası 30 milyar dolar

Dolar yükselişe geçti... İşte günün ilk rakamları

Dolar yükselişe geçti... İşte günün ilk rakamları

O firmalar hakkında inceleme başlatıldı!

O firmalar hakkında inceleme başlatıldı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İdlib'deki saldırı sonrası piyasalarda son durum

İdlib'deki saldırı sonrası piyasalarda son durum

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

Goldaş yatırımcısı ne yapacak?

Goldaş yatırımcısı ne yapacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küresel piyasalar 'petrol şokundan' çıkmaya çalışıyor

Küresel piyasalar 'petrol şokundan' çıkmaya çalışıyor

ABD borsalarında işlemler durduruldu

ABD borsalarında işlemler durduruldu

Küresel piyasalara 'petrol' şoku

Küresel piyasalara 'petrol' şoku

Dünya borsaları 'virüs' etkisinden kurtulamıyor

Dünya borsaları 'virüs' etkisinden kurtulamıyor

Borsa liginin şubat şampiyonu Trabzonspor

Borsa liginin şubat şampiyonu Trabzonspor

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.