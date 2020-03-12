Küresel piyasalar virüs etkisinden çıkamıyor

Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksinin yüzde 5,86, S&P 500 endeksinin yüzde 4,89 ve Nasdaq endeksinin yüzde 4,70 değer kaybetmesinin ardından bugün vadeli işlemlerde de endeks kontratlarının yüzde 3'ün üzerinde düşüş kaydettiği görülüyor. New York borsası böylece yılbaşından bu yana değer kaybını ortalama yüzde 15'lere taşırken, Dow Jones endeksi Ocak 2019'dan bu yana en düşük seviyesine indi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün borsalar kapandıktan sonra yaptığı açıklamada, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) Kovid-19'un "pandemi (salgın)" olarak nitelendirilebileceğini duyurdu. İki hafta içinde, Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını belirten DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıkladı.

Avrupa tarafında, Kovid-19 salgınının yayılma hızı, endişeleri önemli ölçüde artırdı. Bulgaristan, İsveç ve Arnavutluk'ta salgın nedeniyle ilk ölüm vakaları görülürken, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı İspanya'da 49'a, Hollanda'da 5'e, Almanya ve Belçika'da ise 3'e yükseldi. Macaristan genelinde "acil durum" ilan edildi, Çekya'da ise okullar bir ay tatil edildi.

Kovid-19 salgınında vaka sayısındaki artış hızı en yüksek ülke olan İtalya'da ise ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri ile market ve eczane gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği yerlerin haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulduğu açıklandı.

Dün, bu gelişmelerden önce kapanan borsalarda düşüşler sınırlı kalırken, bugün vadeli işlemlerde değer kayıplarının yüzde 3'e ulaştığı görülüyor. Almanya'da DAX endeksi dün günü yüzde 0,35, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,40 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 düşüşle tamamladı.

Bugün Asya piyasalarında, petrol fiyatlarının tekrar düşüşe geçmesi dikkati çekerken, pay piyasaları da satışların güçlenmesi ile değer kaybediyor. Brent petrolün varil fiyatı şu dakikalarda yüzde 5 azalışla 33,8 dolardan işlem görüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 6,5 düşüş kaydetti.