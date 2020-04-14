Küresel piyasalar yön arayışında! İşte takip edilecek veriler

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin, günlük ham petrol üretimini 10 milyon varil azaltma konusunda anlaşmaya varmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından, "OPEC+ ülkelerinin beklediği kesinti, genellikle rapor edilen 10 milyon varil değil, günlük 20 milyon varildir. Buna yakın bir şey olursa ve dünya Kovid-19 felaketinden kurtularak işe dönerse, enerji endüstrisi beklenenden daha hızlı bir şekilde yeniden güçlenecektir." açıklamasını yaptı.

Bilançolar ve veriler öncesi yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesiyle dün altının onsu 1.725,80 dolarla Kasım 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişeler piyasaların yönünü etkileyen temel faktör olmaya devam ederken, yatırımcılar ABD'de açıklanmaya başlayacak bilançolar ile haftanın ikinci yarısında hızlanacak veri akışından ekonomik tahribatın boyutunu anlamaya çalışacak. Bugün ABD'de açıklanması beklenen şirket bilançoları arasında JP Morgan Chase, Wells Fargo, Johnson & Johnson ve First Republic Bank öne çıkıyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman ise gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC+'ın küresel arz kesintisi anlaşması ve diğer G20 ülkelerinin taahhütleri ile rezervlere petrol alımları dikkate alınarak etkili küresel petrol arz kesintilerinin günde yaklaşık 19,5 milyon varil olacağını bildirdi.

Rekor seviyede üretim kesintisine rağmen Brent petrolün varil fiyatı dün 32,2 dolara kadar yükselse de yeniden 30 doların altını görürken, bugün yüzde 1,6 artışla 31,1 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da dün 21-24 dolar bandında seyretmesinin ardından bugün yüzde 4'lük yükselişle 23 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, koronavirüsün ABD ekonomisi üzerindeki etkisinin çok sert ve dezenflasyonist olduğunu belirterek, buna karşın ABD'yi deflasyonist tuzaktan uzak tutacak araçlara sahip olduklarını söyledi.

Bu gelişmelerle New York borsasında dün karışık bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,4 ve S&P 500 endeksi yüzde 1 değer kaybetti. Kapanışa yakın teknoloji şirketleri öncülüğünde gelen alımlarla artıya geçen Nasdaq endeksi ise yüzde 0,5 yükseldi. Dolar endeksi 99,1 ile yaklaşık 2 haftanın en düşük seviyelerinde seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 0,77 civarında bulunuyor.