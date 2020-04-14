FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Küresel piyasalar yön arayışında! İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalar yön arayışında! İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 14.04.2020 09:07 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda, dün Avrupa piyasalarının kapalı olması ve zayıf veri gündemi nedeniyle yatırımcıların ABD'de başlayacak bilanço dönemi öncesi "bekle-gör" temasına geçtiği görülürken, bugün de dalgalı seyrin devam etmesi bekleniyor. Analistler, dün yurt içinde açıklanan arındırılmamış sanayi üretim endeksinin yüzde 10,5 ile çift haneli artış kaydederek ilk çeyrekte güçlü büyümeye işaret ettiğini, cari açığın ise şubatta 1,2 milyar dolarla piyasa öngörülerine yakın gerçekleştiğini belirterek

Küresel piyasalar yön arayışında! İşte takip edilecek veriler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişeler piyasaların yönünü etkileyen temel faktör olmaya devam ederken, yatırımcılar ABD'de açıklanmaya başlayacak bilançolar ile haftanın ikinci yarısında hızlanacak veri akışından ekonomik tahribatın boyutunu anlamaya çalışacak. Bugün ABD'de açıklanması beklenen şirket bilançoları arasında JP Morgan Chase, Wells Fargo, Johnson & Johnson ve First Republic Bank öne çıkıyor.

Bilançolar ve veriler öncesi yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesiyle dün altının onsu 1.725,80 dolarla Kasım 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin, günlük ham petrol üretimini 10 milyon varil azaltma konusunda anlaşmaya varmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından, "OPEC+ ülkelerinin beklediği kesinti, genellikle rapor edilen 10 milyon varil değil, günlük 20 milyon varildir. Buna yakın bir şey olursa ve dünya Kovid-19 felaketinden kurtularak işe dönerse, enerji endüstrisi beklenenden daha hızlı bir şekilde yeniden güçlenecektir." açıklamasını yaptı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman ise gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC+'ın küresel arz kesintisi anlaşması ve diğer G20 ülkelerinin taahhütleri ile rezervlere petrol alımları dikkate alınarak etkili küresel petrol arz kesintilerinin günde yaklaşık 19,5 milyon varil olacağını bildirdi.

Rekor seviyede üretim kesintisine rağmen Brent petrolün varil fiyatı dün 32,2 dolara kadar yükselse de yeniden 30 doların altını görürken, bugün yüzde 1,6 artışla 31,1 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da dün 21-24 dolar bandında seyretmesinin ardından bugün yüzde 4'lük yükselişle 23 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, koronavirüsün ABD ekonomisi üzerindeki etkisinin çok sert ve dezenflasyonist olduğunu belirterek, buna karşın ABD'yi deflasyonist tuzaktan uzak tutacak araçlara sahip olduklarını söyledi.

Bu gelişmelerle New York borsasında dün karışık bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,4 ve S&P 500 endeksi yüzde 1 değer kaybetti. Kapanışa yakın teknoloji şirketleri öncülüğünde gelen alımlarla artıya geçen Nasdaq endeksi ise yüzde 0,5 yükseldi. Dolar endeksi 99,1 ile yaklaşık 2 haftanın en düşük seviyelerinde seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 0,77 civarında bulunuyor.

Avrupa tarafında dün devam eden Paskalya tatili nedeniyle işlem yapılmazken, bugün vadeli işlemlerde endekslerin yüzde 1'in üzerinde artış kaydettiği görülüyor.

Asya borsalarında ise bugün salgının zirveye ulaştığına dair beklentiler ve Çin'de ihracatın beklentilerden daha az düşüş kaydetmesi sonrası alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Çin'de yuan cinsinden ihracat marta önceki aya kıyasla yüzde 3,5 azalarak 1,3 trilyon yuana geriledi, ithalat ise yüzde 2,4 artış kaydetti. Veriler sonrası kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,7 yükseldi.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybıyla 96.398,64 puandan tamamlarken, dolar/TL dün 6,7968 ile Ağustos 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından bugün 6,77 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Analistler, dün yurt içinde açıklanan arındırılmamış sanayi üretim endeksinin yüzde 10,5 ile çift haneli artış kaydederek ilk çeyrekte güçlü büyümeye işaret ettiğini, cari açığın ise şubatta 1,2 milyar dolarla piyasa öngörülerine yakın gerçekleştiğini belirterek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mehmet Ali Akben'in de tüm bankaları kredi kanallarını açık tutmaya davet ettiğini anımsattı.

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı küresel büyüme tahminlerinin takip edileceği aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 100.000 seviyesinin gündeme geleceğini, 93.300 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, mart ayı ihracat ve ithalat fiyat endeksi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru
2 sıfır atma projesi ertelendi2 sıfır atma projesi ertelendi
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Küresel piyasalar, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Dev şirket 75 bin personel alacak!

Dev şirket 75 bin personel alacak!

Ticaret Bakanlığından kredi kartı aidatına ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığından kredi kartı aidatına ilişkin açıklama

Devlet 2 destek birden açıkladı! 1200 TL...

Devlet 2 destek birden açıkladı! 1200 TL...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Kaza sonrası hisseleri sert düşüşte

Kaza sonrası hisseleri sert düşüşte

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

İflas riski taşıyan şirketlere dikkat!

İflas riski taşıyan şirketlere dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Endekslerden 2 sıfır atma projesi ertelendi

2 sıfır atma projesi ertelendi

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BİST şirketlerinin bilanço açıklama tarihleri ertelendi

BİST şirketlerinin bilanço açıklama tarihleri ertelendi

Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı

Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı

Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.