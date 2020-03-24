Küresel piyasalara 'sınırsız' destek! İşte bugün piyasalarda takip edilecek veriler

Fed, tarafından dün yapılan açıklamada, piyasaların desteklenmesi için sınırsız varlık alımı kararı alındığı bildirildi. Piyasaların sorunsuz bir şekilde işlemesi ve para politikasının etkili geçişkenliğini sağlamak amacıyla hazine tahvili ve konut kredisine dayalı menkul kıymet alacağını bildiren Fed, yeni programlar oluşturularak çalışanlar, tüketiciler ve işletmelere kredi akışının destekleneceğini ve yeni finansman sağlanacağını kaydetti.

Fed'in açık uçlu yeni parasal genişleme adımına karşın, ABD'de Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Senato'ya sunulan 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketinin ikinci kez engellenmesi ve ekonomik aktiviteye ilişkin beklentilerin aşağı yönlü revizyonları, dün piyasalarda alışların güçlenememesine neden oldu.

Teşvik paketinin reddedilmesi sonrası Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti yöneticilerinin tekrar bir araya gelerek yeni bir tasarı konusunda müzakerelere devam etmesi bekleniyor.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin veriler ve açıklamaların yanı sıra ekonomiye ilişkin beklentilerdeki aşağı yönlü revizyonların özellikle batıda endişeleri artırdığını söyledi.