FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Küresel piyasalara 'sınırsız' destek! İşte bugün piyasalarda takip edilecek veriler

Küresel piyasalara 'sınırsız' destek! İşte bugün piyasalarda takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 24.03.2020 09:12 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "sınırsız" genişleme adımının ardından karışık seyrediyor. ABD ve Avrupa borsalarındaki düşüşlere karşın bugün Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor. Güney Kore'de son 4 haftadaki en az yeni Kovid-19 vakasının görülmesi ve finansal istikrar için ekonomi yönetimlerinin güçlü teşvikleriyle borsalar ve petrol fiyatları yükseldi.

Küresel piyasalara 'sınırsız' destek! İşte bugün piyasalarda takip edilecek veriler

Fed, tarafından dün yapılan açıklamada, piyasaların desteklenmesi için sınırsız varlık alımı kararı alındığı bildirildi. Piyasaların sorunsuz bir şekilde işlemesi ve para politikasının etkili geçişkenliğini sağlamak amacıyla hazine tahvili ve konut kredisine dayalı menkul kıymet alacağını bildiren Fed, yeni programlar oluşturularak çalışanlar, tüketiciler ve işletmelere kredi akışının destekleneceğini ve yeni finansman sağlanacağını kaydetti.

Fed'in açık uçlu yeni parasal genişleme adımına karşın, ABD'de Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Senato'ya sunulan 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketinin ikinci kez engellenmesi ve ekonomik aktiviteye ilişkin beklentilerin aşağı yönlü revizyonları, dün piyasalarda alışların güçlenememesine neden oldu.

Teşvik paketinin reddedilmesi sonrası Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti yöneticilerinin tekrar bir araya gelerek yeni bir tasarı konusunda müzakerelere devam etmesi bekleniyor.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin veriler ve açıklamaların yanı sıra ekonomiye ilişkin beklentilerdeki aşağı yönlü revizyonların özellikle batıda endişeleri artırdığını söyledi.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), salgın nedeniyle bu yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde eksi (-) 1,5'e çekerken, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da, bu yıl küresel resesyon beklediğini bildirdi.

Bu gelişmelerle, Dün Dow Jones endeksi yüzde 3,04, S&P 500 endeksi yüzde 2,93 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, özellikle İtalya, İspanya ve İngiltere'de salgının yayılma hızı piyasaların en önemli endişe kaynağı oldu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, salgın nedeniyle kamu harcamalarını sınırlandıran kuralları askıya alırken, tedbirleri de her geçen gün sıkılaştırıyor. Analistler, alınan tedbirlerin şimdilik vaka sayısındaki artışı yavaşlatmadığını, ayrıca ekonomik aktiviteye ilişkin sorunları da derinleştirdiğini söyledi.

İngiltere'de dün akşam alınan kararla market ve eczaneler dışında tüm işletmelerin kapatılmasına karar verildi.

Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,32, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,79 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi günü yüzde 2,1 düşüşle tamamladı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki düşüşlere karşın bugün Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor. Güney Kore'de son 4 haftadaki en az yeni Kovid-19 vakasının görülmesi ve finansal istikrar için ekonomi yönetimlerinin güçlü teşvikleriyle borsalar ve petrol fiyatları yükseldi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 5,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazandı.

Yurt içinde, dün 82.500-86.500 geniş bandında dalgalanan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 azalışla 84.246,17 puandan tamamladı. Dün 6,60'ın üzerini test etmesi sonrası 6,5612'den kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,5450 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.000 ve 80.000 seviyelerinin destek, 89.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 Almanya, mart ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

12.30 İngiltere, mart ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

14.00 Türkiye, PPK toplantı özeti

14.30 Türkiye, mart ayı finansal hizmetler güven endeksi

16.45 ABD, mart ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, şubat ayı yeni konut satışları

17.00 ABD, mart ayı Richmond Fed sanayi endeksi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
Piyasalarda hızlı yükselişPiyasalarda hızlı yükseliş
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası,

En Çok Okunan Haberler

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Bakan Albayrak 'Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda' dedi ve duyurdu

Bakan Albayrak 'Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda' dedi ve duyurdu

2,5 saatte sonuç veren koronavirüs test kiti geliştirildi! Yurt dışından sipariş yağıyor

2,5 saatte sonuç veren koronavirüs test kiti geliştirildi! Yurt dışından sipariş yağıyor

Benzin fiyatlarına indirim yolda

Benzin fiyatlarına indirim yolda

Koronavirüs ateşini yükseltti

Koronavirüs ateşini yükseltti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Dört yılın dip seviyesine indi

Dört yılın dip seviyesine indi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İdlib'deki saldırı sonrası piyasalarda son durum

İdlib'deki saldırı sonrası piyasalarda son durum

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD borsası Fed'in yeni adımlar atmasıyla kayıplarını azalttı

Piyasalarda hızlı yükseliş

Borsada şirketler hisselerine sahip çıkıyor

Borsada şirketler hisselerine sahip çıkıyor

Mavi ve Vakko hisseleri koronavirüs tedbirleri kapsamında mağazalarını kapatmaları ardından sert düşüşte

Mağazalarını kapatma kararı aldılar

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyaslarda neler bekleniyor? Gözler ekonomi teşviklerinde

Piyaslarda neler bekleniyor? Gözler ekonomi teşviklerinde

Rus piyasalarında kayıplar artarak devam ediyor

Rus piyasalarında kayıplar artarak devam ediyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.