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Özgür Özel'den emekli maaşı çağrısı! "Oy veririz" deyip şartını açıkladı

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Mehmet Hazar Gönüllü

Hükümetin emekli maaşlarına yönelik mesajına değinen Yeni Parti lideri Özel'den çağrı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, emekli maaşının asgari ücretle eşitlenmesi durumunda destek vereceklerini açıkladı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel fon krizine de değindi, emekli maaşlarına da. Özel, emekli maaşlarına yönelik düzenleme sinyallerini değerlendirirken "Öyle dişe dokunur, sorunu çözecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Keşke yapsa. Gel, 'Bir emekli maaşı eşittir bir asgari ücret' de, iki elle birlikte oy vereceğiz" diye konuştu.

Özgür Özel den emekli maaşı çağrısı! "Oy veririz" deyip şartını açıkladı 1

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"EMEKLİYE YAPTIĞIN ZULMÜN HESABINI VER"

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkan kesitler şöyle:

86 milyon geçim derdi çekiyor. En zor durumda olan hiç şüphe yok ki emekliler. Tayyip bey emeklilere dünya siyaset tarihinin en büyük vefasızlığını yapmıştır. Tayyip beyin geldiği gün beğenmediği Ecevit'in üçlü koalisyon hükümetinin verdiği en düşük emekli maaşı sekiz çeyrek altın alıyordu. Ben Türkiye'nin dört bir yanında kuyumculara giriyorum. Emekli maaşı kaç para hesabı yapıyorum. Bana diyor ki 'Gitmiş il il geziyor, sarraf sarraf dolaşıyor, altın hesabı yapıyor. Altın hesabını bırak, efendim para kulelerinin hesabını ver.' Kardeşim, biz onun hesabını veririz. Sen esas emekliye yaptığın bu zulmün hesabını ver. Sekiz çeyrek altın nerede, iki çeyrek altın nerede?

Özgür Özel den emekli maaşı çağrısı! "Oy veririz" deyip şartını açıkladı 2

"SEYYANEN ZAM SÖZÜNÜ TUTMADI"

Seçim öncesi memur emeklisine 8 bin lira seyyanen zam sözü verdi, tutmadı. Emekli polis Anayasa Mahkemesi'nin önünde canına kıydı daha geçen haftalarda. Bağ-Kur'luların prim gün sayısı 7 bin 200'e çıkacaktı. Son seçim de söz verdi. Tutmadı, halen daha 9 bin günde duruyor. 3600 ek gösterge, verilmeyenler mağdur. Verilip de ondan önce emekli olanlar mağdur. Bir intibak yasası mağduriyeti var. Kimse dönüp de o taraflara bakmıyor. Son noktaya geldiğinde açlık sınırı 38 bin lira, ortalama ev kirası 26 bin lira, en düşük emekli maaşı 23 bin lira, ortalama emekli maaşı 25 bin lira.Eskiden en düşük emekli maaşının neredeyse iki katına yakın olurdu ortalama emekli maaşı. Şimdi 23 bin 500 lira emekli maaşı, 25 bin 500 lira ortalama. Kola kutusu gibi ezip bütün emeklileri en dibe sıkıştırdılar.

"EMEKLİ MAAŞINI ASGARİ ÜCRETE EŞİTLE, İKİ ELLE OY VERİRİZ"

Peki neden bu haldeler? Veya Erdoğan nereden çıktı da şimdi diyor ki 'Emeklilere yılbaşına doğru bir iyileştirme yapacağız.' Vallahi yapacak mı? Öyle dişe dokunur, sorunu çözecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Keşke yapsa. Gel, 'Bir emekli maaşı eşittir bir asgari ücret' de, iki elle birlikte oy vereceğiz. Buraya da çıkıp şimdilik oldu bu iş deyip teşekkür edeceğim. Ama yok, geçen sene enflasyonun altında veriyordu, hedef enflasyona göre, şimdi normal enflasyona göre verelim, büyüme farkından küçük bir pay verelim diye pansuman tedbirler ama şimdiden açıklamıyorlar. Dönüp dolaşıp emekliye iyileştirme diyorlar. Niye? Çünkü emekli para deyince, zam deyince yok demişlerdi. Şimdi bütün emekliler, çiftçiler, esnaflar diyor ki 'Hani kaynak yoktu? Bu fon vurgununda çalınan bu paralar hepimize yetiyordu, artıyordu. Siz bize vermediniz ama kendiniz yediniz, bu memleketi bitirdiniz.' Buna olan tepki Türkiye'de takip edilmeye başladığı günden beri tüketici güven endeksinde en dramatik düşüşü yaşadı. Yani tüketici bir ayda hükümete duyduğu güveni hiç bu kadar kaybetmemiş. Borsa tarihinin en büyük çöküşlerinden birini yaşadı, yaşamaya devam ediyor, işin kötüsü borsadaki çöküşün durması için 'ben satıyorum' diyene 'ver alayım' diyen birisi lazım maalesef borsamız o yatırımcıyı, o alıcıyı bulamıyor düştüğü dibe rağmen. Neden? Güven yok, korku var. Borsaya girip de perişan olanları görünce en güvenilir hisselere bile yaklaşırken bir endişe var.

"BM İÇİN SİNİRLİOĞLU'NU DESTEKLİYORUZ"

Sayın Feridun Sinirlioğlu'nu aradım ve BM Genel Sekreteri olması için desteklediğimi söyledim. Yurt dışındaki bütün kardeş partilerimize de bilgi verip, Sayın Sinirlioğlu'nun genel sekreter olmasının faydalı olacağını belirttik. Ama KAAN'ın motoru ABD'den gelmedi. F-16 savaş uçaklarımızın modernizasyonunu yapmadılar, Yunanistan'ın savaş uçaklarını modernize ettiler.

"GİZLİLİK KARARI KİMİNE VAR KİMİNE YOK"

Ne zaman anketlerde öne geçtik hedef gösterip bize acımasızca saldırdınız. 100 yıllık partinin kurumsal kimliğine saldırıp partimize kayyum atadınız. Muhalefet sessizleştirilmek için televizyonlar kapatılıyor, gazeteciler hapse atılıyor. Şimdi partinin liderinin itibarına saldırıyorsunuz. Gayretiniz Türkiye muhalefetini seçeneksiz bırakmak. Bütün soruşturmalar gizli. Fon meselesinde bir ifade sızıyor mu, hayır, gizlilik kararı var, sızmıyor. Ancak muhalefetle ilgili, bizle ilgili ne varsa cımbızla çekip servis ediliyor. Gizlilik kararı kimine var kimine yok. "Özgür Özel ile ilgili bir şey söyle, çek git buradan" diyorlar. Muhittin Böcek'i hapiste tuttular ve dediler ki "Özgür Özel'e para verdiğini söyle." Böcek "Para verdiysem şerefsizim" diye mektup yazıp imzaladı. Ardından oğlunu tutukladılar.

Özgür Özel den emekli maaşı çağrısı! "Oy veririz" deyip şartını açıkladı 3

"YİĞİTSEN ÇIK KARŞIMA, HESAPLAŞALIM SANDIKTA"

Emir Sarıgül ifade veriyor. İlk ifadede "Duyduğuma göre babam, Özgür Özel'e para verdi" diyor. Bu ifadeyi yayıyorlar, fon konuşulmasın Sarıgül konuşulsun. Hatay Milletvekili Serkan Topal, "Yüz soruşturma geçirsem de tarihe Özgür Özel'e iftira atmış biri olarak geçmeyeceğim. Ne iftiracılara ne de kumpasçılara boyun eğeceğim" diye mektup gönderdi. Benimle ilgili Manisa'ya gidin herkese sorun. Bir tane laf duyarsınız, Özgür Özel'in parayla işi olmaz. Şoförlerimiz, danışmanlarımız üzerinden artık ellerini çeksinler. Yiğitsen çık karşıma hesaplaşalım sandıkta.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret emekli maaşı Özgür Özel
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