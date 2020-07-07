Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir bekleniyor! İşte takip edilecek veriler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında merkez bankalarının devreye aldığı genişlemeci para politikalarının bir sonucu olarak oluşan bol likidite ortamında yatırımcıların riskli varlıklara yönelimi devam ederken, açıklanan makroekonomik veriler de pay piyasalarındaki yükselişi destekliyor. ABD'de geçen hafta pozitif gelen tarım dışı istihdam, fabrika siparişleri ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine, dün açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi de eklendi. Endeks, haziranda önceki aya göre 11,7 puan artarak 57,1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydederken, ülkede hizmet sektörü PMI da yukarı yönlü revize edildi. Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı da gündemdeki yerini korurken, ABD Başkanı Donald Trump dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son dakika: ABD'deki Çin virüsü salgınında ölüm oranları, dünya sıralamasında neredeyse en düşük seviyeye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan dün Çin'de devlet destekli bir mecrada "sağlıklı bir boğa piyasası oluşturulması" başlıklı bir yazının ardından Şanghay bileşik endeksinin yüzde 5,7 ile Temmuz 2015'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydetmesi, pay piyasalarına yönelik risk iştahını destekledi.