FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Küresel piyasalarda gözler Fed yetkililerine çevrildi

Küresel piyasalarda gözler Fed yetkililerine çevrildi

06.05.2024 09:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentileri yeniden güç kazanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Küresel piyasalarda gözler Fed yetkililerine çevrildi

ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Ülkedeki enflasyon endişeleri Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olurken, geçen hafta açıklanan istihdam raporunda tarım dışı istihdamın 175 binle öngörülerin altında gerçekleşmesi, ekonomik aktivitenin yavaş yavaş da olsa soğuduğu yönündeki tahminleri destekledi.

Söz konusu verinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene içinde bir faiz indirimine gidebileceği yönündeki öngörülerin güç kazandığı gözlemlenirken, faiz indirimi için eylül ayı öne çıkıyor.

Enflasyon endişelerinin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiği bu dönemde, iş gücü piyasasından alınan soğuma sinyalleri ekonomide "yumuşak iniş" yapılabileceğine yönelik umutları beslerken, hafta boyunca Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikleri azaltabileceği tahmin ediliyor.

Cuma günü açıklanan istihdam raporundaki veriler tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri beraberinde getirirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftanın ilk işlem gününde yüzde 4,52 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı haftaya yüzde 0,4 artışla başlamasının ardından 2 bin 312 dolarda dengelenirken, Brent petrolün varil fiyatı 83,2 dolarda seyrediyor.

Cuma günü, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,99, S&P 500 endeksi yüzde 1,26 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,18 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında cuma günü pozitif bir seyir öne çıkarken, bu hafta perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay faiz indirimlerine başlaması bekleniyor. BoE'nin ilk faiz indirimine ağustosta gideceği öngörülüyor.

ECB yetkililerinin bankanın enflasyon hedefine ulaşması konusunda önemli yol kat ettiği yönündeki açıklamaları devam ederken, faiz indirimlerinin hangi sıklıkla yapılacağına ilişkin tedbirli duruş ise korunuyor.

Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,59 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 artış kaydederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,32 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise pozitif bir seyirle başladı.

Asya'da açık olan piyasalarda karışık bir seyir öne çıkarken, Japonya ve Güney Kore piyasalarında resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.

Dolar/yen paritesi yatırımcıların odağında olmayı sürdürürken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Japon yenine müdahale yapıldığına ilişkin haberlerin "söylenti" olduğunu ifade etti. Dolar/yen paritesi, şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 153,92 seviyesinden işlem görüyor.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

Yurt içinde cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 artışla 10.276,88 puandan tamamlayarak tüm zamanların kapanış rekorunu kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 10.286,57 puana taşıdı.

Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra ABD'li kredi derecelendirme kurumu Standard and Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya çıkararak, "Önümüzdeki iki yıl içinde portföy girişlerinin artacağını ve cari açıkların daralmasını, enflasyon ve dolarizasyonun azalmasını öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

Dolar/TL, cuma günü yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen altında 32,3337'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,3480 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Avrupa'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 61 milyon liralık cezaFahiş fiyat ve stokçuluğa 61 milyon liralık ceza
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Gelir İdaresi'nden 'vergi' uyarısı! Bugün son gün Gelir İdaresi'nden 'vergi' uyarısı! Bugün son gün
Anahtar Kelimeler:
borsa
En Çok Okunan Haberler
'Skibidi Bop Yes Yes' şarkısıyla milyoner oldu! Sahne başı ücreti ve serveti ağızları açık bıraktı

'Skibidi Bop Yes Yes' şarkısıyla milyoner oldu! Sahne başı ücreti ve serveti ağızları açık bıraktı

En düşük emekli maaşı için Temmuz tahmini değişti

En düşük emekli maaşı için Temmuz tahmini değişti

Cumhurbaşkanlığı uçağıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Cumhurbaşkanlığı uçağıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Akaryakıta indirim geliyor

Akaryakıta indirim geliyor

Birçok ilde otelleri vardı! Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi iflas etti

Birçok ilde otelleri vardı! Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi iflas etti

Fatih Erbakan duyurdu! Kazandıkları belediyeler sonrası ilk icraatlarını açıkladı

Fatih Erbakan duyurdu! Kazandıkları belediyeler sonrası ilk icraatlarını açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.