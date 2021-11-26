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Küresel piyasalarda neler bekleniyor?

26.11.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar, dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugüne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan varyanta ilişkin endişelerle negatif başladı. Analistler, bugün yurt içinde uluslararası rezervler, yurt dışında ise ECB yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

Küresel piyasalarda neler bekleniyor?

Küresel piyasalar, dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugüne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan varyanta ilişkin endişelerle negatif başladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, Kovid-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyantının tespit edildiği bildirildi.

Salgında devam eden vaka artışlarıyla birlikte, yeni varyantın ekonomik toparlanmayı olumsuz yönde etkileyebileceği endişesi bugün pay piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdi.
Salgına yönelik endişelerle ülkeler tedbirleri sıkılaştırırken, varyant haberi sonrası İngiltere 6 Afrika ülkesiyle uçuşları durdurdu.

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alım hızını beklenenden daha önce yavaşlatacağına yönelik beklentiler de gün geçtikçe güçleniyor.

ABD'nin en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs dünkü açıklamasında Fed'in varlık alım hızını ocakta 15 milyar dolar daha düşürmesini ve 2022'de 3 faiz artışına gitmesini beklediklerini dile getirdi.

Analistler, varlık alım hızının yavaşlatılmasına ilişkin artan beklentiler, yüksek seyreden enflasyon ve Kovid-19 salgını ile ilgili gelişmelerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydederek, güvenli liman varlıklardan tahvillere olan ilgiyi artırdığını bildirdi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 8 baz düşüşle yüzde 1,56 seviyesine gerilerken, altının ons fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 1.797 dolara yükseldi.

Dün, New York borsasında tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmezken, bugün de piyasalarda yarım gün işlem gerçekleştirilecek.

Avrupa'da, Kovid-19 salgını gündemin odağındaki yerini korurken, dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanakları takip edildi.

Tutanaklarda, faiz artışına ilişkin piyasa beklentilerinin, ECB'nin sözle yönlendirmelerinin tam olarak anlaşılmadığını gösterdiği belirtilirken, enflasyonun bu sene bir miktar daha yükselmesini ve gelecek sene düşmesini bekledikleri ifade edildi.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre Almanya ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,7, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 2,5 büyüyerek beklentilere paralel gerçekleşti.

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,1220 seviyesinde yatay seyrediyor.

Kovid-19 salgınında yeni varyantın ortaya çıkması, halihazırda tarihi ortalamaların oldukça altında büyüyen Çin ekonomisinin daha da yavaşlayabileceği endişelerini artırırken, Asya genelinde pay piyasaları sert satıcılı seyrediyor.

Japonya'da devam eden sıkı önlemlerin yumuşatılmasının gündemde olduğu bu günlerde gelen yeni varyant haberi piyasaları olumsuz etkiledi. Ayrıca bugün açıklanan verilere göre kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 0,5 artarak beklentileri geride bıraktı.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,76, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,60, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,24 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,58 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 0,38 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.819,23 puana taşıdı.

Dolar/TL ise uluslararası piyasada dün günü yüzde 0,7 azalışla 12,0033'ten tamamlamasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 12,1620'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası rezervler, yurt dışında ise ECB yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin odağında yer alamaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.850'nin direnç, 1.760 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

10.00 Almanya, ekim ayı ithalat fiyat endeksi

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