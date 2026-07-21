Küresel piyasalarda yeni dönem: Londra Borsası süreyi uzatıyor

Londra Menkul Kıymetler Borsası (LSE), dijital ve aracılı ticaretin yeni dönemine geçiş kapsamında LSE 24 adı verilen yeni işlem platformunu hayata geçirmeyi planladığını duyurdu. Londra Borsası Grubu'nun (LSEG) açıkladığı projeyle, yatırımcıların günün büyük bölümünde piyasalara erişebilmesi hedefleniyor.

LSEG'in finansal piyasa altyapısı üzerine inşa edilecek olan LSE 24 platformu, küresel yatırımcılara piyasalardaki gelişmelere daha hızlı tepki verme, farklı zaman dilimlerinde likiditeye ulaşma ve risk yönetiminde daha fazla esneklik sağlama amacıyla geliştiriliyor.

YENİ PLATFORM NEREDEYSE 24 SAAT HİZMET VERECEK

Planlamaya göre LSE 24, her gün 17.00'den ertesi gün 07.50'ye kadar faaliyet gösterecek. Platformda 18.30-19.00 saatleri arasında, gün sonu işlem sürecinin tamamlanabilmesi için yarım saatlik ara verilecek.

Bunun ardından işlemler, 08.00-16.30 saatleri arasında Londra Borsası'nın ana piyasasında kesintisiz şekilde devam edecek.

TEST SÜRECİ BU YIL TAMAMLANACAK

LSE 24 platformunun, bu yılın sonuna kadar yatırımcıların test kullanımına açılması planlanıyor. Düzenleyici kurumların gerekli onaylarının alınmasının ardından ise 2027'nin ilk yarısında, ilk varlık sınıfı olarak Borsa Yatırım Ürünleri (ETP) platform üzerinden yatırımcılarla buluşturulacak.

"LONDRA'NIN KÜRESEL KONUMUNU GÜÇLENDİRECEK"

LSE Üst Yöneticisi Julia Hoggett, LSE 24'ün devreye alınmasını piyasaların gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Yeni platformun geleneksel işlem saatlerinin ötesinde kullanıcılara daha fazla esneklik sağlayacağını belirten Hoggett, "LSEG'nin dijital piyasa altyapısıyla entegre olarak, LSE 24 piyasalarımızda daha derin likidite, daha yüksek verimlilik ve daha geniş katılımın sağlanmasına katkıda bulunacak ve Londra'nın önde gelen bir küresel finans merkezi olarak konumunu güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır