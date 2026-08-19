Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ikinci çeyrek iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İkinci çeyrekte mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 7,9'a gerilediğine ve istihdamın çeyreklik bazda 155 bin kişi arttığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranı yüzde 15,7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyretti. Çalışanlarımıza sosyal güvence sağlayan kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sağlıyor. Beşeri sermayeyi güçlendiren, istihdamı destekleyen ve iş gücüne katılımı artıran politikalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır