Küresel piyasalarda yeni haftada neler bekleniyor?

Geçen hafta açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri düşüş eğilimini sürdürse de başta Çin olmak üzere Kovid-19 salgınına daha önce yakalanan ülkelerdeki toparlanma sinyalleri ve Avrupa ülkelerinde karantina tedbirlerinin gevşetilmeye devam etmesi, piyasalarda, en kötünün geri kaldığı fiyatlamalarının devam etmesini sağladı.

ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, Kovid-19 salgınının etkisiyle, nisanda 20,5 milyon kişi azalarak rekor seviyede düşüş kaydetse de 22 milyon kişi olan beklentilerin altında kaldı. Ülkede işsizlik oranı ise yüzde 14,7'ye ulaştı.

ABD Merkez Bankası'nın benzeri görülmemiş desteklerinin yanı sıra ABD ile Çinli yetkililer arasında diplomasinin devam ettiğine yönelik haberlerin desteğini alan New York borsası cuma günü yüzde 2'ye yakın değer kazanırken, dolar endeksi ise yüzde 0,7 değer kaybıyla 99,2'ye geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 1,91, S&P 500 endeksi yüzde 1,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,58 yükseldi.

Avrupa tarafında, karantina tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesine bağlı olarak ekonomik aktivitenin yeniden hareketleneceği beklentileri pay piyasalarının pozitif seyretmesini sağlıyor. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,35, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,40 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,07 değer kazandı.