Küresel piyasaların gözü ABD'nin enflasyon verilerinde

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki artışın ivme kaybetmeye devam etmesi, hükümetlerin karantina tedbirlerini gevşetme konusunda elini güçlendirirken, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket bilançoları salgının ekonomiye etkilerinin daha net görülmesine imkan sağlıyor.

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 200 bini aşsa da artışın ivme kaybetmesi ve iyileşen kişi sayısının da 1 milyon 500 bini aşması, ekonomilerin hızlı bir şekilde yeniden açılacağına yönelik iyimserliği artırdı.

Bu gelişmeler ve açıklanan şirket bilançoları nedeniyle de pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı hareketlerin öne çıktığı görülüyor.

Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,45 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 yükseliş kaydetti.

Avrupa tarafında, başta İtalya olmak üzere borç yükü nedeniyle tedirginliğe neden olan ekonomiler, karantina tedbirlerinin hafifletilmesine yönelik gelişmelere karşın piyasalar ve avro üzerinde baskıya neden oluyor. Avro/dolar paritesi, dün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 1,08 sınırına kadar gerilemesi sonrası tepki alımlarıyla 1,0810 seviyesinde dengelendi.