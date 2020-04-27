Küresel piyasaların gözü merkez bankalarında

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentiler, piyasaları pozitif etkilese de ekonomik aktiviteye yönelik endişeler geçen hafta açıklanan verilerle devam etti.

Geçen hafta yayımlanan imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri küresel ekonomide daralmanın devam ettiğine işaret ederken, bu haftanın veri gündeminde ise çarşamba günü ABD ve perşembe günü Avro Bölgesi'nin ilk çeyrek büyüme verileri öne çıkıyor.

Büyüme verilerinin yanı sıra bYu hafta, çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) ve perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları da piyasaların yönü üzerinde etkili olacak. Japonya Merkez Bankası (BoJ) ise bugün açıkladığı kararlar ile para politikasını daha da gevşetti. Devlet tahvili alım programında sınırı kaldıran BoJ, şirket tahvili alım limitini de 20 trilyon yene yükseltti.

Merkez bankalarının, hükümetlerin destekleyici mali politikalarının etkisini görmek için bu hafta faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, ECB'nin de tahvil alım programını artırabileceği tahmin ediliyor.