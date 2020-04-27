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Küresel piyasaların gözü merkez bankalarında

BORSA HABERLERİ  | 27.04.2020 09:08 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, yeni haftada ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının kararlarına odaklandı. Analistler, yarından itibaren dünya genelinde veri takviminin hareketleneceğini belirterek, yurt içinde açıklanacak şirket bilançolarının da sektör ve hisse bazlı hareketlerin artmasına neden olabileceğini söyledi.

Küresel piyasaların gözü merkez bankalarında

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentiler, piyasaları pozitif etkilese de ekonomik aktiviteye yönelik endişeler geçen hafta açıklanan verilerle devam etti.

Geçen hafta yayımlanan imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri küresel ekonomide daralmanın devam ettiğine işaret ederken, bu haftanın veri gündeminde ise çarşamba günü ABD ve perşembe günü Avro Bölgesi'nin ilk çeyrek büyüme verileri öne çıkıyor.

Büyüme verilerinin yanı sıra bYu hafta, çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) ve perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları da piyasaların yönü üzerinde etkili olacak. Japonya Merkez Bankası (BoJ) ise bugün açıkladığı kararlar ile para politikasını daha da gevşetti. Devlet tahvili alım programında sınırı kaldıran BoJ, şirket tahvili alım limitini de 20 trilyon yene yükseltti.

Merkez bankalarının, hükümetlerin destekleyici mali politikalarının etkisini görmek için bu hafta faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, ECB'nin de tahvil alım programını artırabileceği tahmin ediliyor.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de petrol fiyatlarındaki toparlanmadan bulduğu destekle yükselen borsada, Dow Jones endeksi yüzde 1,11, S&P 500 endeksi yüzde 1,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,65 değer kazandı.

ABD pay piyasalarında alımların güçlenmesinden önce kapanan Avrupa borsalarında negatif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,69, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,28 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,30 düşüş kaydetti.

Asya piyasaları ise geçen haftaki dalgalı seyrin ardından yeni haftaya BoJ'un destekleyici adımları ile pozitif başladı. BoJ'un tahvil alım programında sınırı kaldırması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 değer kazandı.

Geçen hafta 15-28 dolar aralığında sert bir şekilde dalgalanan Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftanın açılışında yaklaşık yüzde 3 azalışla 21 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Yurt içinde, cuma günü yüzde 0,60 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftayı 98.758,96 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, böylece bir önceki haftaya göre yüzde 0,59 artarak yükseliş eğilimini üst üste 5'inci haftaya taşıdı. Haftalık bazda yüzde 0,6 yükselerek 6,9730'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,9630 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yarından itibaren dünya genelinde veri takviminin hareketleneceğini belirterek, yurt içinde açıklanacak şirket bilançolarının da sektör ve hisse bazlı hareketlerin artmasına neden olabileceğini söyledi.

Kovid-19 salgını ve alınan tedbirlere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getiren analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının toplantılarından çıkacak karar ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 106.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini, dolar/TL'de ise 6,95-7,00 bandının izleneceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.30 ABD, Dallas Fed imalat endeksi

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, Küresel piyasalar,

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