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Kurulan şirket sayısı temmuzda azaldı! Sadece Bayburt'ta şirket kurulmadı

20.08.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin açıkladığı verilere göre, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 29,6 kurulan kooperatif sayısı yüzde 6,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38,7 oranında azaldı. Öte yandan temmuzda Bayburt hariç tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Kurulan şirket sayısı temmuzda azaldı! Sadece Bayburt'ta şirket kurulmadı

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 29,6 kurulan kooperatif sayısı yüzde 6,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38,7 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 15,8 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5,2 oranında azalma olurken, kapanan kooperatif sayısında yüzde 153,5 artış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 34 AZALIŞ OLDU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, temmuzda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 29,6, kooperatif sayısı yüzde 6,7, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38,7 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 15,8, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5,2 azalırken kooperatif sayısı yüzde 153,5 arttı.

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre, kurulan şirket sayısı yüzde 34, kooperatif sayısı yüzde 41,7, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 49,2 azalış gösterdi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 31,4, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,4 azalırken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 1111,1 artış kaydetti.

SADECE BAYBURT'TA ŞİRKET KURULMADI

Söz konusu ayda kurulan toplam 6 bin 847 şirket ve kooperatifin yüzde 84,6’sını limitet şirketler, yüzde 13,7’sini anonim şirketler, yüzde 1,6’sını kooperatifler oluşturdu.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,2'si İstanbul, yüzde 10,3’ü Ankara, yüzde 6’sı İzmir'de kuruldu. Temmuzda Bayburt hariç tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 266’sı ticaret, 1142’si imalat ve 721’i inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 634’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 358’i inşaat, 182’si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Temmuzda kapanan şirket ve kooperatiflerin 359’unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 204’ünün inşaat, 127’sinin imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerden 583’ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 229’unun inşaat, 134’ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Temmuzda 112 kooperatif kurulurken bunların 54’ü konut yapı kooperatifi, 30'u işletme kooperatifi, 11'si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 945 yabancı ortak sermayeli şirketin 52’si İran, 34’ü Suriye ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 80’i anonim, 865’i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 1003’ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 374’ü işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri, 370’i gayrimenkul acenteleri sektöründe yer aldı.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 85'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

Kaynak: AA

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