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"ÖTV indirimini sıfır otomobil fiyatlarına yansıtmak satıcıların elinde"

20.08.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır otomobil satışlarında uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişiklik yapıldı. Otomotiv sektörünü hem sıfır hem 2.el araç satışlarında hareketli günler bekliyor. VavaCars Pazarlama Direktörü Alper Karaer’in konuyla ilgili yaptığı açıklamada, indirimin fiyatlara yansıtılmasının satıcıların elinde olduğunu belirtti.

"ÖTV indirimini sıfır otomobil fiyatlarına yansıtmak satıcıların elinde"

ÖTV matrahının ötesinde aslında sektörün beklentisinin taşıt kredi oranlarının düşmesi olduğunu söyleyen Karaer, “Şu anda hala taşıt kredi faiz oranları %22 civarında. Araç satışlarının normalde %70 civarında kredili satışlarla yapıldığını düşünecek olursak talebi asıl arttıracak etki kredi maliyetlerini düşürmek olurdu. Bu hem müşteriye hem de satıcılara kazandıracak formüldü. Matrah güncellemesi ise zaman ve kapsam itibariyle çok sınırlı etki yapabilecektir.” dedi.

SIFIR OTOMOBİL ALIMINDA ÖNEMLİ DÖRT NOKTA

VavaCars Pazarlama Direktörü Alper Karaer; sıfır araç alımında 4 noktaya dikkat çekti;

“Yeni araç tarafında talep zaten alım güçlüğünden dolayı uzun zamandır ekonomi sınıfına kaymıştı. %16 civarında gelen vergi indirimi talebin sınırlı bir kısmını işaret ediyor. İkinci sorun indirimin geldiği segmentteki araçlarda yeterince stok olmamasında. Üçüncü bir nokta ise bu indirimi tüm markaların tüm modellere uygulamayacak olması.

VavaCars Pazarlama Direktörü Alper Karaer

Yani bu indirimi tüketiciye yansıtıp yansıtmamak yine satıcıların elinde. Son olarak enflasyon ve döviz kurlarının artmaya devam ettiği bir senaryoda hızla değişen matrahlar tekrar aşılacak ve araç tedariki yapılana kadar aynı modeller tekrar eski vergi matrah düzeylerine dönecektir.”

"MÜŞTERİNİN TALEBİ KARŞILANAMAYACAK"

İkinci el pazarında yüksek oranda artan bir talebin altının çizilmesi gerektiğine değinen VavaCars Pazarlama Direktörü Alper Kararer “İkinci el fiyatları genel olarak yeni araç fiyatlarından etkilenir. Fakat bu sadece fiyatla ilgili değil arz ve taleple de ilgili bir konudur. Şu anda teorik olarak sınırlı sayıda marka ve modelde indirim varmış gibi görünse de pratikte oluşacak talebi karşılayacak kadar araç olmadığı için zaten müşterilerin talebi yeni araçlarla karşılanamayacak. Bu da ikinci ele yönelik talebin devam etmesini sağlayacak.” dedi.

İkinci el satıcılarının bu durum karşısında beklenildiği gibi büyük bir indirime gitmeyeceğini belirten Karaer, “İkinci elde bir fiyat düşüşü öngörülmese de VavaCars olarak müşteri beklentilerine cevap vermek adına araç satış fiyatlarımızda düşüşe gittik, kampanyalı olarak satışa sunduğumuz modeller ve markalarla ÖTV indirimi sürecinde müşterilerimizin beklentisini karşılıksız bırakmak istemedik.” dedi.

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