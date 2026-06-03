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KUYAS YATIRIM (KUYAS) 04 Haziran Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

KUYAS YATIRIM (KUYAS), 04 Haziran Perşembe 2026 için hazırlanan analizde, 03 Haziran Çarşamba 2026 kapanış verilerine göre 77,45 TL kapanış, %-2,70 değişim ve 0,32 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

KUYAS YATIRIM (KUYAS) 04 Haziran Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -1,67%
ALARK 0,70%
AEFES -0,30%
ARCLK -1,86%
ASELS -5,95%
ASTOR -1,38%
BTCIM -3,31%
BIMAS 0,07%
BRSAN 5,36%
CANTE -1,90%
CIMSA -2,97%
CCOLA -3,42%
DSTKF 8,75%
DOAS -2,82%
EKGYO -0,85%
ENKAI -3,33%
EREGL -0,40%
FROTO 0,06%
GARAN -2,25%
GUBRF -1,91%
HEKTS 5,02%
ISCTR -1,76%
KRDMD -1,32%
KCHOL -2,43%
KONTR -3,13%
KUYAS -2,70%
MAVI -1,12%
MIATK -9,41%
MGROS -1,33%
OYAKC -0,29%
PASEU -1,55%
PGSUS -1,28%
PETKM -4,89%
SAHOL -2,79%
SASA -4,36%
SISE -1,66%
HALKB -1,30%
TSKB -0,77%
TAVHL -1,04%
TOASO -1,16%
TRMET 3,39%
TUPRS -4,94%
TRALT 4,11%
THYAO -1,00%
TTKOM -0,40%
TCELL -2,49%
TURSG -1,25%
ULKER -2,20%
VAKBN -4,19%
YKBNK -1,72%
Devrim Karadağ

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesi 03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde güne 79,50 TL’den başladı. Seans içinde 80,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 77,15 TL görüldü ve günü 77,45 TL’den kapattı.
KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesi için 03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,70 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,32 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 4,06 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 77,45 TL, 79,60 TL, 78,50 TL, 76,60 TL, 76,85 TL oldu. Bu dönemde fiyat 76,60 TL – 79,60 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesinin 03 Haziran Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 83,71 TL, 52 günlük ortalama 83,39 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 75,67 TL ve 74,33 TL destek, 78,67 TL ve 80,33 TL direnç noktalarıdır.

KUYAS YATIRIM (KUYAS) 04 Haziran Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 1

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Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
358.5
16.654.995.521,00
% -1.38
18:10
ASELS
383.5
13.011.612.834,00
% -5.95
18:10
AKBNK
64.85
11.161.580.597,95
% -1.67
18:10
THYAO
297
10.908.144.720,25
% -1
18:10
SASA
2.63
8.948.814.071,44
% -4.36
18:10
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