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KUYAS YATIRIM (KUYAS) 08 Eylül Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

KUYAS YATIRIM (KUYAS), 08 Eylül Salı 2026 için hazırlanan analizde, 07 Eylül Pazartesi 2026 kapanış verilerine göre 69,00 TL kapanış, %0,44 değişim ve 0,79 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

KUYAS YATIRIM (KUYAS) 08 Eylül Salı 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 1,67%
AKSEN 0,82%
ALARK 1,70%
AEFES 1,84%
ASELS 1,09%
ASTOR 2,03%
BTCIM 1,31%
BIMAS 0,54%
BRSAN 1,75%
CANTE -1,50%
CIMSA 2,65%
CCOLA 0,57%
DSTKF 3,02%
ECILC -1,85%
EFOR 1,01%
EKGYO 2,67%
ENKAI 2,01%
EREGL 3,01%
FROTO 3,17%
GARAN 1,60%
GUBRF 2,61%
GLRMK 3,41%
HEKTS 6,44%
ISCTR 0,31%
KRDMD 3,86%
KTLEV -9,98%
KCHOL 2,14%
KUYAS 0,44%
MIATK 9,97%
MGROS 0,19%
OYAKC 1,48%
PASEU -9,97%
PGSUS 0,47%
PETKM 9,97%
SAHOL 1,57%
SASA 9,61%
SISE 6,60%
HALKB -8,15%
TAVHL 0,56%
TOASO 5,01%
TRMET 0,66%
TUPRS 1,48%
TRALT 0,98%
THYAO 0,25%
TTKOM 0,87%
TCELL 0,92%
TURSG 1,15%
ULKER 2,38%
VAKBN -0,89%
YKBNK 1,00%
Şevket Taner Şahin

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesi 07 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde güne 68,50 TL’den başladı. Seans içinde 70,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 68,45 TL görüldü ve günü 69,00 TL’den kapattı.
KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesi için 07 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,44 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,79 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 11,53 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 69,00 TL, 68,70 TL, 70,35 TL, 69,05 TL, 67,10 TL oldu. Bu dönemde fiyat 67,10 TL – 70,35 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesinin 07 Eylül Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 65,30 TL, 52 günlük ortalama 68,14 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 67,33 TL ve 65,67 TL destek, 70,33 TL ve 71,67 TL direnç noktalarıdır.

KUYAS YATIRIM (KUYAS) 08 Eylül Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 1

KUYAS YATIRIM (KUYAS) 08 Eylül Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
296.75
11.199.855.290,75
% 0.25
18:10
ASELS
392.5
11.128.005.631,00
% 1.09
18:10
TUPRS
394.25
10.044.821.431,00
% 1.48
18:10
AKBNK
73.05
9.874.809.908,95
% 1.67
18:10
ISCTR
13.05
9.630.941.221,03
% 0.31
18:10
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