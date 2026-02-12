KUYAS YATIRIM (KUYAS) 13 Şubat Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesi 12 Şubat Perşembe 2026 tarihinde güne 63,05 TL’den başladı. Seans içinde 66,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 61,20 TL görüldü ve günü 64,75 TL’den kapattı.

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesi için 12 Şubat Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %3,43 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,13 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 17,89 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 64,75 TL, 62,60 TL, 63,65 TL, 61,30 TL, 55,75 TL oldu. Bu dönemde fiyat 55,75 TL – 64,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesinin 12 Şubat Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 56,44 TL, 52 günlük ortalama 54,92 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 58,00 TL ve 52,00 TL destek, 67,00 TL ve 70,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.