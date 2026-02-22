KUYAS YATIRIM (KUYAS) 23 Şubat Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesi 20 Şubat Cuma 2026 tarihinde güne 69,75 TL’den başladı. Seans içinde 72,70 TL seviyesine yükseldi, en düşük 69,55 TL görüldü ve günü 72,50 TL’den kapattı.

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesi için 20 Şubat Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %3,94 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,09 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 15,22 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 72,50 TL, 69,75 TL, 69,55 TL, 68,50 TL, 68,20 TL oldu. Bu dönemde fiyat 68,20 TL – 72,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesinin 20 Şubat Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 60,68 TL, 52 günlük ortalama 57,61 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 69,33 TL ve 66,67 TL destek, 73,33 TL ve 74,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.