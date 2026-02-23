FİNANS

MAVI GIYIM (MAVI) 24 Şubat Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

MAVI GIYIM (MAVI), 24 Şubat Salı 2026 için hazırlanan analizde, 23 Şubat Pazartesi 2026 kapanış verilerine göre 47,46 TL kapanış, %2,24 değişim ve 0,30 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

MAVI GIYIM (MAVI) 24 Şubat Salı 2026 Günlük Teknik Analiz
Recep Demircan

MAVI GIYIM (MAVI) hissesi 23 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde güne 46,50 TL’den başladı. Seans içinde 47,78 TL seviyesine yükseldi, en düşük 46,50 TL görüldü ve günü 47,46 TL’den kapattı.
MAVI GIYIM (MAVI) hissesi için 23 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,24 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,30 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 6,39 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 47,46 TL, 46,42 TL, 45,60 TL, 48,06 TL, 49,08 TL oldu. Bu dönemde fiyat 45,60 TL – 49,08 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

MAVI GIYIM (MAVI) hissesinin 23 Şubat Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 48,04 TL, 52 günlük ortalama 45,43 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 45,00 TL ve 43,00 TL destek, 49,00 TL ve 51,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa hisse MAVI teknik analiz MAVI analizi MAVI günlük teknik analiz MAVI günlük işlem hacmi MAVI gün sonu kapanış BIST 50
