Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!

Merkez Bankası faiz kararı duyuruldu. Uzun süredir sabit bırakma kararının alındığı faizlere ilişkin geçtiğimiz ay yapılan açıklamada faiz indirimine gidildiği belirtilmişti. Peki, 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte 2022 Merkez Bankası faiz kararı...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası bir hafta vadeli Repo ihale faiz oranında (Politika Faizi) 100 baz puan indirime giderek, yüzde 12 seviyesine çekti.

Merkez Bankası temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı, ağustos ayında ise faiz indirimine gitmişti.

