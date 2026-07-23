MIA TEKNOLOJI (MIATK) 24 Temmuz Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

MIA TEKNOLOJI (MIATK) hissesi 23 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde güne 33,44 TL’den başladı. Seans içinde 34,46 TL seviyesine yükseldi, en düşük 32,94 TL görüldü ve günü 33,16 TL’den kapattı.

MIA TEKNOLOJI (MIATK) hissesi için 23 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,60 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,73 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 21,64 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 33,16 TL, 33,36 TL, 32,30 TL, 32,64 TL, 33,18 TL oldu. Bu dönemde fiyat 32,30 TL – 33,36 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

MIA TEKNOLOJI (MIATK) hissesinin 23 Temmuz Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 35,02 TL, 52 günlük ortalama 42,54 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 32,33 TL ve 31,67 TL destek, 33,33 TL ve 33,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.