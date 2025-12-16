MIGROS TICARET (MGROS) 17 Aralık Çarşamba 2025 Günlük Teknik Analiz

MIGROS TICARET (MGROS) hissesi 16 Aralık 2025 tarihinde güne 546,00 TL’den başladı. Seans içinde 551,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 540,00 TL görüldü ve günü 551,00 TL’den kapattı.

MIGROS TICARET (MGROS) hissesi için 16 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,01 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,48 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,71 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 551,00 TL, 545,50 TL, 533,00 TL, 527,50 TL, 518,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 518,50 TL – 551,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

MIGROS TICARET (MGROS) hissesinin 16 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 525,15 TL, 52 günlük ortalama 487,20 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 529,00 TL ve 507,00 TL destek, 562,00 TL ve 573,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.