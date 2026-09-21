MIGROS TICARET (MGROS) 22 Eylül Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

MIGROS TICARET (MGROS) hissesi 21 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde güne 525,00 TL’den başladı. Seans içinde 545,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 517,00 TL görüldü ve günü 538,00 TL’den kapattı.

MIGROS TICARET (MGROS) hissesi için 21 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,48 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,07 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 3,91 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 538,00 TL, 525,00 TL, 524,50 TL, 498,00 TL, 513,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 498,00 TL – 538,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

MIGROS TICARET (MGROS) hissesinin 21 Eylül Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 534,60 TL, 52 günlük ortalama 580,48 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 511,33 TL ve 484,67 TL destek, 551,33 TL ve 564,67 TL direnç noktalarıdır.

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