Milyonları ilgilendiriyor: 3000 TL'ye varan promosyon fırsatı!

Bayram ikramiyelerini bekleyen emeklilerin cebini rahatlatacak bir güzel haber de bankalardan geldi. Bankalar, emeklilere ödeyecekleri promosyon ücretlerini artırdı. Maaş karşılığı emeklilere 3000 TL'ye varan promosyon ödemeleri gerçekleştirilecek. İşte İş Bankası, Akbank, Ziraat Bankası, Garanti, Finansbank, Şekerbank, Yapı Kredi, TEB, Vakıfbank, ING, Halkbank promosyon ücretleri...

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını 3 sene boyunca DenizBank'tan alma sözü ile 1.750 TL'ye varan nakit promosyondan yararlanabilirsiniz.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SGK ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine ilk bağlanan gelir/aylık ödemeleri ile emekli ikramiyelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaya başlanmıştı. Emekli aylığını bankadan almakta olan vatandaşlar 3 sene süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden yararlanabilir. 1.500.-TL’ye kadar maaşı olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL, 1.500 - 2.500.-TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.



QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

QNB Finansbank, emeklilere şubeye gelmeden 2.200 TL'ye varan promosyon imkanı veriyor. 2.200 TL'ye kadar promosyon kazanma, ayda iki kere diğer banka ATM’lerinden ücretsiz para çekme, bireysel internet bankacılığından ücretsiz EFT/TL havale ve şubelerde işlem sıra önceliği gibi birçok avantajdan faydalanıyor.

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Şekerbank tarafından emeklilere 3.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sağlanıyor.

Şekerbank, emekli aylığını bankaya ilk defa taşıyan vatandaşların nakit ihtiyaçlarını Tamamlayan Hesap ile %0 faizle masrafsız olarak karşılıyor. Promosyon maaş aralığına göre 2.750 TL'ye kadar yükseliyor. Ayrıca emekli maaş müşterileri, Şeker Bonus kredi kartından 3.500 TL harcama yaparsa 300 TL tutarında bonus da kazanabilir. Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, emekli müşterilerine öncelikli hizmet verdiklerini ifade etti.



KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU

Kuveyt Türk bankasında müşteriler faizsiz finans prensiplerine uygun olarak 2.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden yararlanabilir. Sağlam Kart ile sene sonuna dek yapılacak harcamada ilk 100 TL ve üzeri market alışverişlerinde 20 TL değerinde ‘Altın Puan’ kazanır.

TEB EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve bu süre boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 2.750 TL’ye varan nakit promosyondan yararlanabilecek. Öte yandan TEB’e davet ettikleri emekli maaş müşterileri aylık 2.750 TL'ye varan nakit promosyondan yararlanabilir. TEB’e davet ettikleri ve maaşını TEB’e taşıyan her bir emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye varan nakit ödül kazanabiliyor.Kampanya 29.12.2021 itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterileri kapsıyor.

YAPI KREDİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

1 Kasım 2021 – 31 Ocak 2022 tarihleri arasında emekli maaşını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emeklilerin 2.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı olacak. Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanmasının ardından ek bir koşul bulunmuyor. Bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 1.300 TL; 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 1.650 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 2.000 TL nakit promosyon verilecek.



GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli aylığını Garanti BBVA’dan alanlara; 2.000 TL’ye varan nakit promosyon ödenir. Emekli yakınlarını davet eden Garanti BBVA müşterilerine her arkadaşı için 250 TL nakit ödül verilir. Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan emekli maaş müşterilerine, Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet’ten, maaş aldığı Vadesiz TL hesabından yapacağı havale ve hafta içi saat 16:00 ya kadar yapılacak EFT işlemleri ise ücretsiz olacak.

ING EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşı ING'ye taşınırsa emeklilere 2.500 TL'ye varan nakit promosyon ödenir. Öte yandan yakınını getirenler toplamda 1.250 TL'ye varan promosyonu almaya hak kazanır.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere banka 500 ile 750 lira arasında promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılır.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını veya maaşını Halkbank'a transfer edecek tüm SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesinden yararlanabilir. 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılır.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYUNU

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile mevcut maaşını İş Bankası’ndan almakta olan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 1 Ocak - 31 Mart 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.1 Ocak - 31 Mart 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde mevcut maaşını İş Bankası’ndan almakta olan, ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur), 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halinde İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin ardından promosyon ödemesi yapılıyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 15 Kasım 2021 – 21 Ocak 2022 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 sene boyu maaşını Akbank'tan almayı taahhüt edenlere 2.500 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. Maaşı 1500 liraya kadar olanlara 1,750 lira, 2500 biraya kadar olanlara 2 bin 100 lira, 2 bin 500 lira ve üstü için ise 2 bin 500 lira promosyon ödeniyor.

