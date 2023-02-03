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Ne altın ne dolar! Uzman isimden flaş tahmin! "Kötüleyenin yüzüne tükürün"

03.02.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar dalgalı seyrederken altın, Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar ve döviz kurları yakından takip ediliyor. Altın, dolar ve Bitcoin'de uzun vadede yükseliş rallisi devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, o varlığa dikkat çekerek, "Kötüleyenin yüzüne tükürün" dedi.

Ne altın ne dolar! Uzman isimden flaş tahmin! "Kötüleyenin yüzüne tükürün"

Piyasalardaki belirsizlik devam ederken değerli varlıklara ilişkin uzman isimlerden gelen yorumlar da sıklıkla takip ediliyor. Birçok yatırımcının takibinde altın, dolar ve Bitcoin yer alırken Uzman Memiş, o varlığın son iki yılda 2,5 TL'den 14,30 TL'ye yükseldiğine dikkat çekti ve yatırımcılarının servet kazandığını belirtti.

Ne altın ne dolar ne Bitcoin! Uzman isimden flaş tahmin!

"KÖTÜLEYENİN YÜZÜNE TÜKÜRÜN"

YouTube'da bir kanala konuk olan Memiş gümüşteki yükselişe dikkat çekerek şunları söyledi: "2 yıldır ben Türkiye'de bir gümüş farkındalığı başlattım. İlk iki sene herkes, 'Ben kuyumcuma gittim gümüş bulamıyorum' diyor. Kardeşim sen altın satıyorsun para kazanıyorsun, gümüş sat para kazan. Diyor ki, 'Gümüşe para mı verilir? Gümüş alınır mı?' Milletin kafasını o kadar bulandırdılar ki şimdi o arkadaşlarımıza ben diyorum ki, 'Size gümüşü kötüleyenin gidin yüzüne tükürün.'"

Ne altın ne dolar ne Bitcoin! Uzman isimden flaş tahmin!

"BİLDİĞİN SERVET KAZANDILAR"

Açıklamalarına devam eden Memiş, "Niye biliyor musun? İki yıl önce 2.5 TL olan gümüşün gram fiyatı bugün 14.30 TL seviyesinde. Bildiğin servet kazandılar." dedi.

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