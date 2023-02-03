Ne altın ne dolar! Uzman isimden flaş tahmin! "Kötüleyenin yüzüne tükürün"

Piyasalardaki belirsizlik devam ederken değerli varlıklara ilişkin uzman isimlerden gelen yorumlar da sıklıkla takip ediliyor. Birçok yatırımcının takibinde altın, dolar ve Bitcoin yer alırken Uzman Memiş, o varlığın son iki yılda 2,5 TL'den 14,30 TL'ye yükseldiğine dikkat çekti ve yatırımcılarının servet kazandığını belirtti.

"KÖTÜLEYENİN YÜZÜNE TÜKÜRÜN"

YouTube'da bir kanala konuk olan Memiş gümüşteki yükselişe dikkat çekerek şunları söyledi: "2 yıldır ben Türkiye'de bir gümüş farkındalığı başlattım. İlk iki sene herkes, 'Ben kuyumcuma gittim gümüş bulamıyorum' diyor. Kardeşim sen altın satıyorsun para kazanıyorsun, gümüş sat para kazan. Diyor ki, 'Gümüşe para mı verilir? Gümüş alınır mı?' Milletin kafasını o kadar bulandırdılar ki şimdi o arkadaşlarımıza ben diyorum ki, 'Size gümüşü kötüleyenin gidin yüzüne tükürün.'"

"BİLDİĞİN SERVET KAZANDILAR"

Açıklamalarına devam eden Memiş, "Niye biliyor musun? İki yıl önce 2.5 TL olan gümüşün gram fiyatı bugün 14.30 TL seviyesinde. Bildiğin servet kazandılar." dedi.

