Ne altın ne gümüş ne bakır... 10 günde yüzde 100 arttı

ABD'de son yılların en sert kışı yaşanırken, doğal gaz fiyatları rekor yükseliş kaydetti. NYMEX'te işlem gören doğalgaz vadeli kontratlarında fiyatlar, artan ısınma talebi ve hızla eriyen stokların etkisiyle bir haftada yüzde 72 artarak, 10 gün içinde yaklaşık yüzde 100 prim yaptı. Bu seviye 2022’den bu yana görülen en sert yükseliş oldu.

Cansu Akalp

ABD'de son yılların en sert kışı yaşanırken doğal gaz fiyatlarında da dikkat çeken hareketler yaşanıyor.

ABD’de NYMEX’te işlem gören doğal gaz vadeli kontratlarında fiyatlar sert yükseldi. 16 Ocak Cuma günü 3,10 dolardan kapanan doğal gaz, 23 Ocak Cuma günü 5,33 dolara çıktı. Böylece doğal gaz fiyatları bir haftada yaklaşık yüzde 72 artış gösterdi.

PRİM YÜZDE 100'E ULAŞTI!

Bugün ilk işlemlerde doğal gaz fiyatları 6,27 dolarla yeni zirveyi test ederken, fiyatlar 6,05 dolar seviyesinde dengelenmeye çalıştı. Doğal gaz fiyatlarında prim de 10 günde yaklaşık yüzde 100 artmış oldu.

Gaz fiyatları son 36 yılın en sert haftalık yükselişini kaydederken, mevcut seviyeler 2022’den bu yana görülen en yüksek düzey.

TALEP ARTIŞI VE STOK ENDİŞESİ!

Öte yandan, ısınma amaçlı doğal gaz talebinin zirveye çıkmasıyla stoklar hızla azalıyor. ABD’de elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 40’ının doğal gazdan sağlanması ve gaz hatlarında donma riskinin artması, piyasalarda endişeye yol açarken, doğal gaz fiyatlarındaki yükselişi de destekliyor.

AVRUPA'DA YÜZDE 18'LİK YÜKSELİŞ

Avrupa'da da doğal gaz fiyatları, artan talep ve ABD'deki ralli nedeniyle son 8 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak geçtiğimiz perşembe megavat-saat başına 40 euro eşiğini aştı.

Gaz fiyatları bu gelişmeyle Avrupa'da haftalık yüzde 18'lik artış kaydederken, ING analistleri, "Avrupa piyasası kendi soğuk havası ve sıkı depolama durumuyla mücadele ediyor. ABD'deki arz endişeleri, Avrupa'ya LNG akışında bir kesinti potansiyeli göz önüne alındığında, bu kaygıları daha da artıracaktır" yorumunu yaptı.

