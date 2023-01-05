Netflix hissesi nasıl alınır? Netflix hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Küreselleşen dünya ile birlikte insanlar ellerinde bulunan varlıkları yatırım yaparak değerlendirmek ve bundan kazanç sağlamak istiyor. Yatırımcılar pek çok alanda kendilerini yatırım yapacak pazar alanı bulabilirler. Bu pazar alanları gelişen teknoloji ile birlikte artmaktadır. Pazar alanlarının artması ile birlikte yatırım piyasası da çeşitlilik kazanmaktadır. Bu alanlardan biride hisse satın almaktır. Alınan hisselerde şirketin değerindeki artışa ek olarak kardan da pay kazanabilirsiniz. Borsa üzerinde bulunan şirketler üzerinden hisse alabilirsiniz. Bu hisselerden birisi de Netflix hissesidir.

Netflix hissesi nasıl alınır?

Netflix son yıllarda popüler olması ile birlikte kendi filmlerini de üretmeye başladı. Ayrıca bazı yapım şirketleri yaptıkları filmleri de Netflix’e satmaya başladı. Gittikçe değeri artan Netflix hisse senedine yatırım yapmak isteyen kişiler Netflix hissesi almaya yöneldi. Netflix hisse senedine yatırım yapmak artık bir pazar hâline geldi ve yatırım araçları üzerinden de Netflix hisse senedi alınabilir durumda. Netflix hisse senedine yatırım yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Yurt dışı yatırım imkânı sağlayan bir kurum müşterisi olun.

Kurumun internet uygulaması üzerinden bir hesap oluşturun.

Oluşturduğunuz hesap üzerinden NFLX kodu ile hisseyi bulun.

Hisse detay sayfasından hisse alım satım işlemi alabilirsiniz.

Netflix hissesi nereden alınır?

Yeni teknolojilerle birlikte yabancı hisse senedi fonu da büyük bir hızla artmaktadır. Netflix’te bunlardan biridir. Son zamanlarda kendi filmlerini çıkarması ile birlikte birçok şirkete göre bu alanda öne çıkmaktadır. Günümüzde oldukça popürleşmesinin de beraberinde getirdiği etkenlerden biri Netflix’e yapılan yatırımların artmasıdır. Bu yatırımlar da hisse alım-satım işlemini oldukça yaygınlaştırmıştır. Kişiler hisse senedi alım-satım için yurt dışı alım-satım izni veren aracı kurumlarla birlikte çalışıyor. Bu alım-satım işlemlerini birçok özel şirket dışında bazı anlaşmalı bankalarda yapılabilir.

Netflix hisse senedi alabilmek için yurt dışı alım-satım izni veren bir aracı kurum bulmak gereklidir. Örneğin SPK lisanslı, yurt dışı piyasalarında yatırım imkânı sunan bir aracı kurumun müşterisi olmak gerekir. Çeşitli bankalar ve yatırım araçları incelenerek hangisi üzerinden alım yapılacağına karar verilmelidir. Yurt dışı yatırım imkânı sağlayan bir aracı kurum bulduktan sonra müşteri değilseniz bir hesap oluşturup kolay bir şekilde NFLX kodu ile Netflix hissesi alabilirsiniz.



