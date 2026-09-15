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New York borsası düşüşle açıldı (15 Eylül 2026)

New York borsası tahvil faizlerindeki yükselişin sürmesiyle güne düşüşle başladı.

New York borsası düşüşle açıldı (15 Eylül 2026)

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 azalarak 52.303,24 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.612,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 kayıpla 26.140,23 puana geriledi.

Yüksek petrol fiyatları, artan Hazine tahvili faizleri ve yapay zeka talebine ilişkin belirsiz görünüm piyasaları baskılamaya devam etti.

Jeopolitik tarafta, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik yeni bir saldırı düzenlemesi petrol arzına ilişkin endişelerin artmasına yol açtı.

Bu gelişmeyle Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 1,2 artarak 106,98 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 1,6 artışla 102,97 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki tırmanma, enflasyonun kalıcı olabileceğine yönelik endişeleri tetiklerken, tahvil piyasalarında satış baskısı devam etti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,04'e kadar çıkarak Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Analistler, söz konusu gelişmelerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın vereceği faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasına neden olduğunu söyledi.

Yapay zeka alanında teknoloji geliştirmeyi yavaşlatma yönündeki çağrılar sonrası bazı teknoloji şirketlerinin hisseleri de baskı altında kaldı.

ABD'li teknoloji devlerinden Alphabet ile Microsoft'un hisseleri güne yaklaşık yüzde 1 azalışla başladı.

Makroekonomik veri tarafında da New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi, eylülde 7,6 değerine düşerek beklentilerin altında gerçekleşti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
2.8
21.260.842.597,63
% -4.76
18:10
THYAO
285.25
11.238.492.219,50
% -3.47
18:10
AKBNK
69.55
10.762.496.093,00
% -4.14
18:10
ASELS
377
9.858.864.837,50
% 1.21
18:10
TUPRS
412.5
9.116.215.880,25
% -0.78
18:10
Anahtar Kelimeler:
New York borsa
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