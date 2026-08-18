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New York borsası düşüşle açıldı (18 Ağustos 2026)

New York borsası, yükselen petrol fiyatları ve tahvil faizlerinin gölgesinde güne düşüşle başladı.

New York borsası düşüşle açıldı (18 Ağustos 2026)

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,2 azalarak 53.354,43 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 azalışla 7.700,04 puana ve Nasdaq ​endeksi yüzde 1,12 kayıpla ​26.346,88 puana geriledi.

Jeopolitik gerilimler risk iştahını törpülemeye devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tahran ile anlaşmaya varmak için "acele etmediğini" belirtti.

Trump ayrıca, İran ile gerilimin sürdüğü Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin faaliyetlerinin engellenmesi halinde Umman'ı bombalayacaklarını ifade etti.

Analistler, Orta Doğu'da gerilimin sona ereceğine dair kayda değer bir gelişme olmamasının yatırımcıların risk iştahını baskıladığını söyledi.

Bölgede barış umutlarının azalması, petrol fiyatlarını yukarı çekti. TSİ 16.30 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artarak 91,42 dolar olurken aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili yüzde 1,3 artışla 85,61 dolardan alıcı buldu.

Yüksek petrol maliyetlerinin neden olduğu enflasyonist baskıların ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını daha sıkı tutmasına yol açabileceği endişeleriyle tahvil piyasasında satış dalgası görüldü.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ithalat fiyat endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi yüzde 1,3 azaldı.

Ülkede sanayi üretimi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

Kurumsal tarafta, Home Depot'nun hisseleri, şirketin bugün yayımladığı bilançoda beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesine rağmen güne yüzde 1 azalışla başladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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