FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.05.2024 17:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York borsası güne düşüşle başladı. ABD'de dün tüketici güven endeksindeki beklenmedik artış ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "şahin" tondaki açıklamaların ardından pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında negatif bir seyir izleniyor.

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,35 azalarak 38.716,28 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,51 azalışla 5.278,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 kayıpla 16.879,34 puana indi.

ABD'de dün açıklanan Conference Board Tüketici Güven Endeksi'nin 3 aylık düşüşün ardından mayısta aylık 4,5 puan artışla 102'ye çıkarak beklentileri aşması, Fed'in politika faizini beklenenden daha geç indirebileceğine yönelik korkuları destekledi.

Analistler, söz konusu verinin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret ettiğini belirterek, bugün yayımlanacak Fed'in Bej Kitap raporundan bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacağını aktardı.

Faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin endişelerle tahvil faizlerindeki yükseliş devam ederken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,59 seviyesine çıktı.

Kurumsal tarafta ise American Airlines'ın hisseleri, şirketin kazanç beklentilerini düşürmesinin ardından yüzde 12'nin üzerinde değer kaybetti.

(AA)

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'da yıllık enflasyon yeniden yüzde 2,4’e yükseldiAlmanya'da yıllık enflasyon yeniden yüzde 2,4’e yükseldi
ABD'de mortgage faizleri yükseldiABD'de mortgage faizleri yükseldi
O ilde suda kademeli fiyat uygulanacak O ilde suda kademeli fiyat uygulanacak
Anahtar Kelimeler:
New York borsa
En Çok Okunan Haberler
Kanser tedavisi görüyordu! Acı haber geldi

Kanser tedavisi görüyordu! Acı haber geldi

Okul tuvaletinde skandal olay! Darp edip, kayda almışlar

Okul tuvaletinde skandal olay! Darp edip, kayda almışlar

Memur ve emekli zammında tablo tablo hesap

Memur ve emekli zammında tablo tablo hesap

O ilde suda kademeli fiyat uygulanacak

O ilde suda kademeli fiyat uygulanacak

Konut kredi faizi 1,29 olacak! Yeni kampanya

Konut kredi faizi 1,29 olacak! Yeni kampanya

2024 yılında altını solladı! Yatırımcıların yeni gözdesi! Yüzde 45'lik artış görüldü

2024 yılında altını solladı! Yatırımcıların yeni gözdesi! Yüzde 45'lik artış görüldü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.