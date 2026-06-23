FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, teknoloji hisselerindeki satış dalgasıyla güne düşüşle başladı.

New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 azalarak 51.735,64 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,42 azalışla 7.366,51 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,36 kayıpla 25.549,76 puana indi.

Teknoloji hisselerindeki satış dalgasının ivme kazanmasıyla pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Analistler, piyasalarda ikinci çeyreğin başlarında Orta Doğu'daki ateşkes ve sonrasında yaşanan güçlü yükselişin ardından yapay zeka bağlantılı hisselerdeki aşırı değerlemelere ilişkin kaygıların yeniden gündeme geldiğini belirtti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen haftaki şahin politika mesajlarını anımsatan analistler, Fed'in olası faiz artırımlarına ve şirketlerin borçlanma yoluyla finanse ettiği yapay zeka harcamalarının geri dönüşüne yönelik endişelerin de risk algısının yükselmesine neden olduğunu kaydetti.

SpaceX'in dün ilk teminatsız kıdemli tahvil satışını duyurması da yapay zeka ve teknoloji şirketlerinde borçlanma ve nakit ihtiyacı baskısının oluşabileceğine yönelik soru işaretlerini artırdı. Dün yüzde 16 azalışla en kötü günlük performansını kaydeden şirketin hisseleri, yeni işlem gününe de yüzde 2'den fazla azalışla başladı.

Alphabet'in hisseleri yüzde 2,6, Nvidia'nın hisseleri yüzde 3, Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 7,7, Intel'in hisseleri yüzde 8, Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 9,4 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 10,8 değer kaybetti.

Orta Doğu'daki gelişmeler de yakından takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafının nükleer programına yapılacak üst düzey denetlemelere "tam ve eksiksiz razı olduğunu" vurguladı.

İran tarafının buna razı olmadığı bir senaryoda müzakerelerin bitmiş olacağını belirten Trump, "İran'ın verdiği bu ve diğer önemli tavizlere dayanarak Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına ve deniz ablukasının artık uygulanmamasına izin vermeyi kabul ettim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küresel ham çelik üretimi mayısta yüzde 0,3 azaldıKüresel ham çelik üretimi mayısta yüzde 0,3 azaldı
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 212 bin liraya gerilediAltının kilogram fiyatı 6 milyon 212 bin liraya geriledi

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
324.75
11.270.274.250,00
% 0
17:59
ASTOR
296.5
8.309.374.210,50
% -4.82
18:00
SASA
2.65
6.988.602.324,31
% -3.28
18:00
ISCTR
15.2
6.917.020.060,34
% -1.43
17:59
AKBNK
80.6
6.565.180.856,45
% -1.71
17:59
Anahtar Kelimeler:
New York borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sahte fatura ve hayali ihracat operasyonu! Bakan Gürlek duyurdu: 6 şirkete el kondu, 10 şirkete kayyum atandı

Sahte fatura ve hayali ihracat operasyonu! Bakan Gürlek duyurdu: 6 şirkete el kondu, 10 şirkete kayyum atandı

Ankara'da dev operasyon! 200'den fazla gözaltı

Ankara'da dev operasyon! 200'den fazla gözaltı

Nefesleri kesen mücadelede tam 5 gol çıktı! Norveç Senegal'i geçti

Nefesleri kesen mücadelede tam 5 gol çıktı! Norveç Senegal'i geçti

Siyah bikinisiyle poz verdi! Fiziğini sergiledi

Siyah bikinisiyle poz verdi! Fiziğini sergiledi

Ucuza lahmacun sattı diye başı derde girdi: 'Kira ödemiyorum'

Ucuza lahmacun sattı diye başı derde girdi: 'Kira ödemiyorum'

Altında sert düşüş: 'Aynı desteği görmüyor'

Altında sert düşüş: 'Aynı desteği görmüyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.