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New York borsası enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı

New York borsası, eylülde enflasyonun hızlandığına işaret eden verilerin tahvil faizlerini yukarı çekmesiyle güne düşüşle başladı.

New York borsası enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yatay seyirle 51.684,75 puan oldu. S&P 500 endeksi yüzde 0,4 azalışla 7.774,18 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 kayıpla 27.031,64 puana geriledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,6 ile beklentilere paralel, yıllık yüzde 3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Aylık enflasyon son 5 ayın, yıllık enflasyon da son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Benzin fiyatlarına ilişkin endeks eylülde aylık bazda yüzde 9,1 yükselerek TÜFE'deki aylık artışın yarısından fazlasını oluşturdu.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilerden fazla arttı.

Tüketici enflasyonunun hızlandığına işaret eden verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ayki toplantısında politika faizini sabit tutacağına ilişkin beklentileri bir miktar zayıflatmasıyla, ülkenin uzun vadeli tahvil faizleri tırmandı.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 11 baz puan artışla yüzde 5,33'e ve 30 yıllık tahvil faizi 7 baz puan yükselerek yüzde 5,63'e yaklaştı. Dolar endeksi de yüzde 0,7 artarak 102,87 ile Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, verilerin Fed'in enflasyonu hedefe geri döndürmek için para politikasını daha sıkı tutabileceğine dair öngörüleri güçlendirdiğini söyledi.

ABD'li bankalar da üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ederken, Morgan Stanley'nin karı ve geliri üçüncü çeyrekte beklentileri aştı.

Buna karşın bankanın hisseleri güne yüzde 3'ün üzerinde azalışla başladı.

Bilançosunda 1,2 milyar dolarlık idari para cezası kaydeden Bank of America'nın karı da üçüncü çeyrekte yüzde 17 azalarak 6,9 milyar dolara indi.

Bu dönemde karı ve geliri beklentileri karşılayamayan bankanın hisseleri yüzde 8'e yakın değer kaybetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Saat
THYAO
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AKBNK
67.25
6.563.301.496,40
% -2.18
17:35
ASELS
347.25
6.082.227.304,25
% -1
17:35
TUPRS
392.75
5.117.931.265,00
% 1.81
17:35
ASTOR
196.2
4.726.079.532,10
% 0.1
17:35
Anahtar Kelimeler:
New York borsa
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