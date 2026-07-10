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New York borsası karışık seyirle açıldı (10 Temmuz 2026)

New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

New York borsası karışık seyirle açıldı (10 Temmuz 2026)

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,26 artışla 52.622,92 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,05 artarak 7.547,64 puana ulaşırken, ​Nasdaq endeksi yüzde 0,12 azalarak 26.175,54 puana indi.

Yatırımcılar, jeopolitik gerilimlerin gölgesinde Güney Kore'nin en büyük ikinci şirketi SK Hynix'in Nasdaq borsasındaki ilk işlem gününü beklerken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Analistler, ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılarla yeniden tırmanan yüksek tansiyonun enflasyonist endişeleri körüklediğini, yine de yatırımcıların tarafların diplomatik kanallarla bir çözüm bulabileceğine yönelik umutlarının sürdüğünü belirtti.

Bugün Nasdaq borsasında işlem görmeye hazırlanan Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix, ABD piyasalarına arz kapsamında hisse başına 149 dolardan yaklaşık 26,5 milyar dolarlık kaynak sağladı.

SK Hynix'in ABD piyasalarında işlem görmeye başlaması öncesinde ülkede bazı diğer yarı iletken şirketlerinin hisselerinin gerilemesi dikkati çekti. Micron Technology, Marvell Technology, Lam Research, Intel ve Broadcom gibi şirketlerin hisseleri yüzde 4'e varan oranlarda değer kaybetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
370
18.991.189.408,50
% 3.14
17:43
THYAO
344
14.615.480.578,00
% 1.7
17:43
ASTOR
326.75
14.052.398.480,50
% 7.22
17:43
SASA
2.43
10.882.779.039,71
% 6.58
17:43
YKBNK
35.3
9.781.745.101,42
% -1.56
17:43
Anahtar Kelimeler:
New York borsa
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